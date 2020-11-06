住在街角的鄰居要搬家，在院子裡豎起一塊出售的牌子。那天我去晨跑時就見到院子裡擺列了各樣東西，當時並不很在意。隔天我再經過時，院子空了一半，大多東西已被買走，一尊斜斜躺在角落似曾相識的石膏像吸引住了我。

幾年前我開了一間藝術工作室。一天，工作室來了一位衣著華麗的亞裔婦人。她瀏覽了店裡陳列的藝術品後，回過頭問我：「你的石膏像有客製化嗎？」 自開店以來，大多顧客進來觀看後都不發一語就走了。這是第一次有顧客向我詢問，我有點緊張：「有的，有的。只要妳提供三張不同角度的照片，我就可製作出妳要的塑像。新開張，我給妳特價。」婦人點點頭：「價錢沒問題，但我有一個要求，不知你是否能做到？」原來婦人想把丈夫的骨灰摻在石膏裡塑一尊石膏像。我有點為難，我從沒試過用這樣的材料，而且還是骨灰，我想起就禁不住發毛。只是一連幾個月，工作室天天門可羅雀，我不得不向現實低頭。

婦人對我肯接這訂單喜出望外，不但不對我討價還價，還坐下來和我聊起天來。她自我介紹，是洛杉磯華埠 的一家金鋪東主。無巧不成書，她和我同樣是越南 難民，異地相逢，格外親切。

婦人告訴我，丈夫原是南越西貢「高勝美術學院」的學生，剛上完第一年南越就淪陷，丈夫被逼放棄自己的夢想。來美後，替自己家金鋪加工製作金飾。丈夫一直嚮往雕塑 ，對沒緣在「高勝美術學院」完成學業耿耿於懷。丈夫在幾個月前去世，婦人為圓丈夫的心願，才想到用骨灰打造一尊塑像。

我完成石膏像後，因這是我的第一件作品，所以在石膏像座底除刻上自己名字縮寫外，還排了編號○○一。想不到，兩個月後的一個早上，我接到婦人的電話，告訴我家裡被竊，不但首飾被偷走，連骨董、甚至丈夫的塑像也不見了。我同情她的境遇，答應替她再塑另一尊石膏像。當婦人接過我手中編號○○五的作品時，她啜泣：「這不一樣呀！小偷偷走的是我先生的骨灰……。」

我向屋主打了招呼，逕自走到石膏像旁，彎下腰抱起一看，出現在眼底是石膏像座底上我的名字縮寫！我不敢相信自己的眼睛 。屋主笑說：「你真有眼光，要不是搬家，我還真捨不得賣了它。」屋主也沒要太高的價：「我當年在跳蚤市場花兩百五十元買了它，就算你便宜，三十元吧。」我二話不說，付了錢後，匆匆回到家裡，找出婦人的名片打電話：「我終於找到您失去的塑像，我現在就拿過來。」

婦人迫不及待站在家門口等我，她接過一看，聲淚俱下：「是了，就是它，底座還有我不小心打翻茶杯濺到的茶漬。」婦人見我不明白，解釋說：「我先生生前喜歡飲茶，在失竊前，我每天都供了一杯茶在塑像前。」望著婦人輕撫塑像喜極而泣的場景，我也倍感欣慰。塑像失而復得，或許是上蒼冥冥中的安排吧。