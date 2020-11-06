「金秋十月」，對我而言更具特殊意義，本人生日正在這金色歲月中度過。

疫情 之下迎來了我的生日，一早手機簡訊和留言即忙碌起來，一些親朋好友的生日祝福，讓我在特殊時期百感溫馨和開心。洛杉磯疫情仍不見好轉，絕大部分餐廳還只開放外賣，因此今年不可能跟往年那樣上餐廳聚餐唱生日歌了。太太便戴著口罩開車去家附近的小雅屋買蛋糕。蛋糕店老闆娘是台灣 人，與我太太熟識。她幫忙挑選一個香草圓型水果蛋糕，紅、黃、綠三色水果（草莓、桃子、奇異 果）做花邊，真是好看又好吃，讓疫情下的生日照樣過得甜蜜蜜。

記得去年一些好朋友去餐廳為我慶生，一下子竟來了將近二十個俊男靚女，可熱鬧了，現在想起來仍感到興奮不已。那天我們邊唱卡拉OK，邊品嘗海鮮大餐，還喝點小酒，真是快活似神仙。當然，生日派對壽星總免不了要獻唱一首曲子，這可難倒我了，既不識樂譜，又沒嗓門，只喜歡跟著別人「混唱」。兩位老兄弟便主動上來要與我合唱，總算讓我解圍「過關」。

切生日蛋糕，唱生日歌，是派對的重頭戲。當餐廳VIP房燈突然暗下來時，擴音器傳岀「祝你生日快樂」之歌，服務生推著點著蠟燭的大蛋糕徐徐而來，全場一片歡騰。切蛋糕時，不知誰眼明手快將蛋糕上奶油塗上我的臉蛋，我便成了大花臉，大夥更是樂開了花。生日派對歡樂有趣，我們一個個竟成了「老小孩」。

往年，我上班的公司都會為員工慶生，六十多人按月份集體慶祝生日。記得去年十月，中午十二點剛過，同事們便聚集在公司活動中心準備參加集體慶生活動。我與同月生日的三位同事一起開開心心站在大蛋糕前面，由老闆娘宣讀十月壽星的名字，並致祝壽詞，還向我們壽星贈送生日卡片和小禮物。再帶領大家唱生日歌。壓軸戲是拍「全家福」照片留念，讓我感到一股暖流留心頭，心中無比快樂。

我在這家公司上班已超過十六年了，早已越過退休年齡，至今仍在發揮餘熱，這也許是公司一種凝聚力，在激勵我「活到老，學到老，幹到老」吧。