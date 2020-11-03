每年暑假，我們都要趁寶寶們放假的機會去海邊旅遊，我們去過佛州、墨西哥的坎昆等沙灘，今年由於受到疫情 影響，哪裡都去不了，只能待在家熬啊！等啊！好不容易等到麻州 可以外出了，我們首先想的就是去海邊沙灘。

以前我們去的麻州沙灘都是鱈魚角國家海岸，那裡絕對是新英格蘭地區最漂亮的沙灘，但從波士頓 開車去單程需要花費約三小時，去一次都要計畫兩到三天時間。現在由於疫情影響，只能選擇離波士頓比較近的新罕布什爾州漢普頓海灘，開車只需一小時，可以當天來回。

漢普頓海灘位於新罕布夏州東南邊緣漢普頓河與大西洋相遇的半島上。長約四公里，寬約五百米，海浪也相對小，但更適合老年人和兒童。

第一次來到漢普頓海灘，看到海灘那壯麗的美景，讓我們這顆禁閉很久的心一下子樂開了花，那天晴空萬里，陽光燦爛，我們漫步在金黃的沙灘上。近處的浪花不時地湧上沙灘，它們互相追逐、嬉戲，發出了「嘩嘩」的歡快聲，好像在歡迎我到來呢！

我們急忙脫下鞋襪，走進淺水中，享受海浪帶來的歡樂和喜悅。我們把煩惱寫在沙灘上，讓浪花帶走；把躁動畫在藍天上，讓白雲帶走。州立公園的沙灘上，幾位沙雕藝術家正在雕刻著他們的作品，海邊玩累了，我們欣賞那栩栩如生的沙雕作品，還有許多穿著比基尼的年輕美女。

第一次去嘗到了甜頭，兩周後的一個星期天，我們再次來到了漢普頓海灘，和第一次不同的是：那天是陰天，太陽躲在雲層後面羞羞答答，有時只露出一點兒金光，有時被雲深深地藏起來，天空的顏色一改以前蔚藍的面目，海水也沒有上一次那樣清潔明亮，天上的烏雲也跟著海浪跳舞，陰天的海灘也別有一番風味。

到了九月底中秋節前的最後一個星期天，可能是今年最後一次去海灘的機會了。一路上楓葉有的黃了，也有的紅了，那漂亮的秋色令人陶醉。

一到海灘，我查看了當地的氣溫，只有攝氏十九度，可是寶寶們還是耐不住大海的誘惑，馬上撲到了海浪中戲水。大霧彌漫，我看到海灘上只有幾個人影，霧一會兒分散，一會聚攏，一會兒徐徐升騰，一會兒滾滾向前，它那變幻莫測的千姿百態，恐怕連最有才華的畫家也畫不出來。

霧，似有形而又無形，朦朦朧朧地飄渺於文人的詩篇之間。接近中午時太陽出來了，霧也隨之消失在太陽柔和的光芒之中，氣溫也開始上升，海灘上的遊客也逐漸多了。許多年輕的俊男美女都紛紛下水，和海浪親吻，讓海浪沖刷掉疫情帶來的煩惱。

啊，大海啊大海，你是我心中的太陽，帶走我的疲倦。當夜幕降臨，我站在沙灘，那麽和諧與美好，令我想閉上雙眼，陶醉其中……。