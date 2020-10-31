萬聖節 是北美孩子們的兒童節，「不給糖就搗蛋」(trick-or-treat)是孩子們樂此不疲的節目，尤其是穿上千奇百怪的萬聖節服裝，把自己扮成妖魔鬼怪、動物、卡通人物等等，是一個充滿了樂趣和刺激的冒險。對大人來說，這是一個挑戰，每年的服裝不能重複，既燒錢又費心思。尤其是家裡六歲的兒子，他對很多萬聖節的服裝感到害怕，給他準備萬聖節的服裝不是一件輕鬆的事情。

去年萬聖節快到時，兒子提出要扮成交通燈，可是走遍所有商鋪都找不到交通燈的萬聖節服裝。爸爸決定DIY一個，帶著兒子一起動手。一個黑色的再生袋、三個不同顏色的一次性碟子、聖誕節剩下的彩燈，成本不到五元。晚上走在討糖的路上，既醒目又安全，引來了無數人的回頭，很多人豎起大拇指稱讚爸爸的創意。只是紅、黃、綠燈總是一起亮，大家不知是該走還是該停？爸爸說如果時間允許，本來還打算設計一個小電路，就可以自己控制燈的顏色了。

一件萬聖節的服裝，無意中給孩子們做了一次交通安全意識的教育，在玩耍中學習，也培養了孩子們的想象力、創造力和動手能力，還灌輸了環保意識，這個史上最酷交通燈，為萬聖節增添樂趣。

萬聖節也是成人的狂歡之日，人們心中潛藏的童心，生活和工作中的各種壓力和焦慮，都在這個特別的日子釋放出來。大街上、地鐵 裡、辦公室滿是奇裝異服，魔幻鬼怪，呆萌搞笑，博人眼球，怵目驚心。登上月球的阿波羅號太空員攜手阿里巴巴的強盜；亞馬遜熱帶雨林裡的美洲豹追逐著天鵝湖的芭蕾公主；扛著大號針筒的護士在給連環殺手抽出鮮血……。

雖是西方的狂歡日，我和同事的裝扮為辦公室添上了一抹中國 色彩。我從唐人街的華人藝術團體借來兩套大熊貓的服裝，黑白相間，毛茸茸的憨態可掬，再用油彩畫上兩個大熊貓眼圈，逢人便道：「我是團團」，「我是圓圓」，最終贏得了萬聖節最佳著裝獎。

晚上在家門口發糖給上門討糖的小鬼們，意外地遇見了大鬼——大學時代的他。在幾個孩子後面，一隻侏羅紀的恐龍突然掀開面具對我說：「trick-or-treat！還認識我嗎？多年不見，原來你住在這裡。」我才發現那張被寒風凍得通紅的臉上的笑容，是那麽熟悉而陌生。當年的陽光帥哥已是飽經滄桑的孩子爹，這幕戲劇性的相遇於我到底是trick（搗亂）還是treat（糖果）呢？

二○二○新冠疫年的萬聖節又會是怎樣的呢？病毒似乎並不理會人們聚會、狂歡的渴求，沒有把人們從家裡放出來。很有可能會是一個史無前例、冷冷清清的節日，讓人想起中國的 「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」意境，何不家家戶戶都點燃那盞桔紅溫暖的南瓜燈籠，照亮那些砥礪前行的夜行人呢？