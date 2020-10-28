與多年朋友伍先生約好，一早開車趕到唐人街辦事。自從新冠肺炎疫情 影響，長時間盡量做到能不出門則不出門了。

返途已是午間。初秋了，伍先生心情愉快地說：「關在屋子太悶了，今日不走高速公路，改走普通公路，看看風景散散心。」

這是第一次走上的普通公路，車輛並不多，也許是這個原因，公路兩邊田野大大小小鳥兒不受驚擾，起起落落，似乎也聞潺潺流水傳過來。

我與伍先生駕車靠邊停下。保持社交距離 ，我們摘下了口罩，抬頭觀望遠處，但見山那邊樹木莽然，近處有一條寬約兩米的水渠，彎彎曲曲，往山上那邊延伸。

突然聽到上游傳來「嘎嘎」聲，是鴨子驚叫，快步走去，一隻野鴨子在水面撲騰，水花飛濺。定睛看去，原來水渠邊側生有一棵小樹，兩根枝條叉在水渠上。或許野鴨子沉浸覓食，大意讓枝條卡住了翅膀，任由牠使勁也無法掙脫。伍先生彎下腰想幫忙，野鴨子可能感覺更大危險迫近，繼續拚命掙扎鳴叫。

伍先生看看水渠四邊說：「野鴨子擔心我們傷害牠。」我轉頭打量公路一遍：「希望過路人不要誤會，以為我們傷害野鴨子，說不定打電話報警投訴。」

伍先生調侃地說：「有人講笑話，說今次疫情影響，人類關在屋子，輪到動物在街上自在閒逛，人與動物位置調轉過來了。」伍先生低下頭對野鴨子說：「我老伍曾經是獸醫，是救你來的。」他小心翼翼拿開卡緊野鴨子的樹枝。野鴨子依然不停撲騰，水珠濺得伍先生渾身濕淋淋。

伍先生謹慎地捧出野鴨子放在地上。野鴨子努力張翅欲飛離，飛不到十米遠，又一次摔入水渠。他細心觀察野鴨子：「難道牠受傷了？」我在水渠撈起野鴨子，果然留意野鴨子左翅膀受傷。伍先生重新戴上口罩，在我手上抱過野鴨子說：「帶野鴨子回去，我要治好牠的傷。」

野鴨子遇上伍先生算夠幸運，他在故鄉老家那時，工作機構就是獸醫站，替動物療傷治傷，是伍先生的老本行。

過了幾天，在伍先生精心養護下，傷勢痊癒的野鴨子在他住家門前來來回回走。鄰居華裔 小女孩碧雅麗走過來，她戴著口罩的小臉上露出充滿好奇的目光：「這是你養的寵物鳥？」伍先生笑笑說：「不是寵物鳥，野鴨子受傷了，我替牠治傷。」

碧雅麗天真無邪問：「野鴨子不用戴口罩嗎？」我忍俊不禁：「野鴨子飛在天上的，空氣很清新，不用戴口罩。」碧雅麗又問一聲：「牠還能飛嗎？」伍先生接話：「野鴨子能飛，還會飛得高高的。」

當天下午，我和伍先生各自開車，帶上野鴨子回到水渠邊。野鴨子在地上搖搖晃晃走，忽然間張開雙翅掠上天空。

伍先生望著朝遠處飛去的野鴨子說：「受到一場疫情影響，人們就要乖乖的留在家，就像是被關在籠子，野生動物卻可以在路上大搖大擺的。」他感悟地又說，「人與萬物共生，本該互相幫助，不能傷害，這個才叫得上和諧相處，一切安好！否則有一天，人類就會真正的親手將自己關進籠子的。」