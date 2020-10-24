休城疫情 嚴峻，我一直困守在女兒家，今天才回到久違的公寓。打開塵封半年多的房間，擦桌、掃地、清除冰箱裡過期食品，忙了片刻，我正慶幸很快「井然有序」，卻沒料到，手輕按了一下馬桶的鍵鈕，水嘩啦啦地淌了一地！我趕緊關掉閥門，給公寓經理打了電話，修理工戴維即刻來了。

戴維站在門外輕輕敲門，打開門見他戴著口罩、手套、拿著工具箱，用手勢示意，要我也戴上口罩和手套，他才跨進門。接著他挪開馬桶水箱蓋，仔細檢查，又立馬將蓋復原，招呼我不要動，說了句「我很快回來」，就出去了。不多一會，他帶了螺絲和管子等器具回來，原來他是去商店現買的。他趴在地上操作，換了一節管子，安裝好試了又試，確定不漏水了，又將馬桶四周地板擦得乾乾淨淨，才告辭離開。

如果不是戴維細緻及時的修理，那我的麻煩就大了。聽說我的鄰居因疫情航班中斷，在外多住了幾月，回來同樣馬桶漏水，也多虧戴維修得及時。

我住公寓時間雖不長，對戴維工作的負責精神卻深有感受：他是多面手，水電、地板、空調、冰箱都能修，公寓一百多戶人家，誰家出問題了，找到他都能及時保質保量地解決。正因如此，公寓的住戶常說：「住公寓比住家好！在家裡如果東西壞了，找人修理可沒那麼快 。」

戴維不僅管住戶室内維修，辦公室、大廳、大院裡的事都管。每天他來得最早，忙完室內活，又忙室外。高大強壯的他拖著大水管澆花、澆樹，沖洗車道；看到院子柵欄壞了，急忙叮叮噹噹地找木條釘上；節日到了，他又忙去布置會場……。他是大忙人，總看他在幹著活，樂此不疲的樣子，還常模仿幾句中文跟住戶開開玩笑：「你不好，你是壞蛋！」「你神經病！」別看他常笑呵呵的，一旦看到某住戶違紀了，他會義正詞嚴地去制止，或向經理反映。

正因有戴維這樣忠實的員工，我們公寓環境美觀、秩序井然，在休城口碑不錯。公寓建成十多年，經理換了四五個，唯有戴維是元老，一直在這裡幹，大家都喜歡他、欽佩他。

戴維是墨西哥 人，以前我們私下喊起「老墨」、「阿米哥」，口氣裡總帶點輕視的意味，雖然知道「阿米哥」是「朋友」的意思。自從結識了戴維，大家的感覺卻不一樣了，戴維為墨西哥人贏得了尊嚴！

在老人中心 還有一位令我無比欽佩的墨西哥人，她是安娜，個子矮小，皮膚黝黑。安娜工作特賣力，走起路來總是小跑著，常見她「咚咚咚」跑過來跑過去地忙。她一身兼幾職：早上燒茶水、燒咖啡、分送早餐；中午推著車給老人舀菜湯、發水果；飯後大掃除、清理場地；中間還在廚房幫忙。

總之，安娜一刻不停地幹著活，她手腳麻利，做事快速高效；記性又好，飯菜票從沒搞錯。我常想：老闆真是雇對人了，有這樣敬業的員工，管理起來多省事啊！因此我對「老墨」也刮目相看了，看人品、看勞動，他們確實有長處。在這個移民國家，不能有任何一點種族偏見啊！