人類太會折騰了，一方面致力於科學技術的突飛猛進，一方面又想停歇歲月的流逝、探索各種延年益壽的祕訣，甚至利用美食挽留時光的腳步，比如祖先流傳下來的臘味、豆腐乳、臘八豆、牛肉乾、魚乾、蘿蔔乾……。

因為製作簡單、成本便宜又開胃爽口，蘿蔔乾從故鄉的童年開始一直伴隨我歷經風雨浮沉，走過萬水千山，無論是法式大餐或是薯條和沙拉，怎麼也改變不了我的中國 胃。

母親做的蘿蔔乾在故鄉是受到親朋好友追捧的明星產品，曬好的蘿蔔乾與剁成碎末的新鮮紅辣椒用鹽、糖、白酒、芝麻油拌好，放進藍花瓷缸密封一段時間，便可享用一年。紅的似火，白的如雪，嚼一口嘎嘣脆；吃一筷子辣得眼冒金星、涕淚俱下，不停地哈氣還捨不得停，白米飯自是要多吃一、兩碗的。

尤其過年過節與大魚大肉擺在一起，辣蘿蔔乾更是如同大觀園裡的「林妹妹」，清新脫俗，出類拔萃。爸爸和姊姊單位那些見過世面的同事經常來蹭飯，饞的就是那缸讓人「辣不欲生」的蘿蔔乾。

記得我曾經把「老乾媽」辣椒醬的成功創業故事講給媽媽勵志，但她不為所動，依然每年只做一缸辣蘿蔔乾，給家人吃、招待上門的客人，或是給我們帶到寄宿學校。媽媽手工製作的蘿蔔乾充滿濃濃的親情和鄉情，品相和味道自然是工業化生產、追逐商業利潤的超市成品無法媲美的。

移居海外後，沒有了忙碌的社交生活和唾手可得的美食，卻有陽光明媚的後院和閒暇時光，先生搗鼓起了自製蘿蔔乾。現在食材四季都有，從華人超市 拎回來幾根胳膊粗的白蘿蔔，洗凈後每根切成四塊，每塊切成三條，末端不要切斷，方便晾曬在繩子或是曬衣架上面。如果是大太陽天，一天即可曬乾三分之一的水分，用手摸著軟軟的，就可以收回來了。為了保險 ，先生還把曬過的白蘿蔔放入烤箱殺菌消毒，然後切成拇指大小的條狀，放鹽、糖、辣椒油攪拌均勻，即可食用或是裝入玻璃瓶，放在冰箱裡保存。

小時候母親做的蘿蔔乾味道是辛辣和濃香的，像極了母親直爽潑辣的性格，適合我無拘無束、天真浪漫的童年；現在先生做的蘿蔔乾少了些辛辣，多了些清甜和平和，像極了他隨遇而安、恬淡安然的個性，卻適合我上有老、下有小、負重前行的中年。

蘿蔔乾歷盡了春華秋實，陽光雨露，風吹日曬，佐料醃製，歷久彌香，汲取了天地精華，濃縮了時光寶藏，於物則是延長了它們的生命，於人則是歲月的神偷，超越了時空限制，在異時異地回到了故鄉和童年。

咀嚼著這些意味深長的時空膠囊時，可以思考一下：我們真的需要那麽快節奏的生活嗎？什麽是幸福和快樂？那句「放慢腳步，等一等你的靈魂」的話，是不是可以改成 「吃點蘿蔔乾，等一等你的靈魂」呢？