我家後院像是大自然的畫布，春天，百花開放；夏天，滿樹的梨子和桃子相繼而來；秋天，柿子紅遍了半邊天；繁華落盡的冬天，期待寒梅來揭開序幕。二十多年的歲月匆匆，我極少插手農事。

去年朋友送了幾株百香果來，隨手裁種，竟然開出了幾朵花，欣喜之餘，刻意為它建了瓜棚。唯恐它太寂寞，移植了些辣椒苗在四周，嚴冬來臨，擔心它被凍著了，還罩上了套子，出門旅遊之前特別叮囑鄰居看管。

年初，疫情 惡化，匆匆結束旅程返回，不料一場宮鬥劇竟在瓜棚下展開，喧賓奪主的辣椒掠取了養分，枝葉茂盛，嬌艷欲滴，儼然有奪權篡位之嫌。百香果則病懨懨地斜倚在棚上，在寒風下瑟瑟發抖，枝葉黃了，花苞都凋零了，黯然神傷的百香果樹，成了園中林黛玉。

小心翼翼地將辣椒移盆後，才發現盤根交錯的樹根幾乎扼殺了細小的百香果根鬚。這會兒才深深後悔當年未能認真讀好生物學，既誤了花期又錯置了辣椒樹，搶走她的資源。

正在為黛玉的弱不禁風自怨自艾時，朋友好心送來一盆茂盛的百香果樹，這回算是亡羊補牢，整頓花圃，再度迎接百香果的新枝，彷彿寶玉翩翩來作客。剷除了異類，又迎來了憐香惜玉的伴侶，奄奄一息的果樹逐漸恢復了生氣。新舊枝葉交錯，瓜棚又熱鬧了起來。

轉眼間，百香果綻開了好幾十朵花，紫瓣白心在晨光下搖曳生姿。這回細讀了資料，終於領悟到雌雄同花的百香果必須助它授粉。於是努力扮演起了工蜂，每天等著吉時為它們採粉，用毛筆將底部雄蕊的粉塗抺在三瓣雌蕊上。

看著花瓣闔上，算是圓了房，似乎該等著採收果實了。不料趕上北加 空汙，陣陣濃煙飄來，原本含苞待發的果實全都隕落了！寶玉、黛玉相偕葬身春泥，一場紅樓夢，全化成鏡花水月，緣起緣滅，轉眼成空。

這時，我才真心體會到農人的辛勞，一點一滴的成果都是建立在天時地利的基礎上，看似無心插柳，卻處處是玄機，每一棵植物都得在陽光，水分，養料和適當照料下成長。這陣子拈花惹草，多做多錯，關心則亂，渾然攪亂一池春水！其實天生萬物自有其存活之道，天上小鳥，不種不收，也沒見誰挨餓受凍，地上小草，一點露水欣欣向榮。好個大千世界，學不完的知識。

驀然想起民間習俗，為了養大一個體弱多病的孩子，不論身家多高貴，都得為他們取個不雅的俗名，以求老天垂憐，容之賤生、賤養。許多人取名罔市，罔育（台語，姑且養養）。以求得平安成長。看來我得歇歇手，還給大地一片自在，歸政於天，取名「罔市園」，藉上蒼好生之德，眷顧垂憐。充其量，我也只是天地間的過客，在此度過蜉蝣一生。