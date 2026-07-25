我一進大學就住校，第二個月起就靠家教掙生活費；大四時，與兩名同班同學一起搬到校外住宿。大四的化工必修課程已較為輕鬆，但卻是我最認真念書的一年，選修了高等微積分、高分子化學、研究論文等。

發奮念書的原因，也許是覺得念書的日子不多了；也許是要充實自己，準備出國留學；也許是搬到校外住宿，少了多名室友當玩伴。

搬到台北龍泉街，住宿費用比住校時高，但有清寒獎學金補助，家教教高中生的收入也比教初中生來得高，日子混得過去之外，還買了一架手提袖珍電唱機。買了它之後的問題是買不起唱片，所以聽來聽去總是那幾首歌；好處是多年之後到東南亞工作，當地盛行唱卡拉OK老歌，我閉著眼睛都可以背誦歌詞。

大四那年，舍妹念師大，我家教領薪當天，必定請她到師大附近南昌街路攤打牙祭。信不信由你，六十年後的今天，我還忘不了那一小盤炒米粉、一碗下水湯的滋味。

當年女孩子念化工算是「女中丈夫」，我們那一屆大約有十名女生，物以稀為貴，到了大四，幾乎每一名女士都有同班男紳士在旁護駕，後來有幾對有情人終成眷屬。

某日下午，有名教授因事不能上課，學生們因沒課各自活動，有的到圖書館，有的去郊遊，我則回第六宿舍與室友下圍棋。到了黃昏，像晴天霹靂般，聽到同班的一對男女同學在碧潭泛舟落水溺死。男的是天生的化工人才，考試常名列前茅；女的是北二女保送生，長得端正美麗。這對堪稱郎才女貌、令人羨慕的班對，竟不幸英年早逝。

這個意外對全班同學的打擊很大，一個與死者較有來往的同系室友因而有了心理障礙，不能接受已發生的事實，變得對世事消極，對學識失去興趣。

台灣實行徵兵制，號稱有六十萬大軍。也許軍校的教職員不夠，所以不管哪一種兵種的預官，都可以報考軍事學校教官。我心想，既然正在準備托福考試（TOEFL），何不一箭雙鵰，報考英文教官？

教官考試的科目中，有平生未曾讀過的國父著作「實業計畫」，我連一本「實業計畫」都沒讀，就進了考場，糊裡糊塗地考上教官。如此一來，畢業後本應當通訊兵的我，就不必到「台中通信指揮部」報到，直接到鳳山「陸軍軍官學校」當英文教官，服役十三個月。

天下沒有不散的宴席。鳳凰花開，一年一度的大專畢業典禮來臨了，雖然天氣很悶熱，母親和家人都來參加我的畢業典禮。在驪歌聲中，我拿到錢校長簽發的畢業證書，並在校園與母親及家人拍了照片（見圖）。我當時想，如果父親還健在，一定會以有兒子畢業於台北帝大為榮。