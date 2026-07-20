在世界各地旅遊，都可以看到特斯拉電動車 的身影，但是對於尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）這位人物，大部分人卻相對陌生。特斯拉電動車就是為了向這位偉大的科學家、工程先驅致敬而命名。

這次走訪巴爾幹半島，於塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格勒（Belgrade）匆匆停留兩天，特別擠出兩小時參觀特斯拉博物館。貝爾格勒市內公車完全免費，博物館在市中心住宅區，搭公車前往十分方便。

住宅式兩層樓博物館小而精，需要先在網上預訂，參加導覽解說。一開始先播放十五分鐘特斯拉生平紀錄片後，導覽員就帶我們進入滿屋子特斯拉發明模型的展示間。對著這些機器，我是一竅不通，但是導覽員讓參觀者以實際操作方式，深入淺出解說，讓我這外行人有了初步的了解。

他先徵求志願者，我鼓足勇氣舉手加入。他發給大家一支燈管，就像小時候家家都有、裝在天花板上長長的日光燈。勉強接過燈管，心中卻忐忑不安，深怕會觸電。接著他要大家圍著一個機器，排成一圓圈，只見導覽員開啟了一個開關，瞬間發出啪啪聲及紫紅色的光焰，眾人手中的日光燈突然神奇地一同發亮起來，大夥一陣驚呼，有人拍手，有人瘋狂拍照。

原來導覽員啟動的是特斯拉線圈，這是一八九一年，特斯拉發明的高頻共振變壓器，也就是特斯拉線圈的原理操作。導覽員仔細解釋其中道理，對我而言有些深奧，但是至少了解特斯拉在一百三十多年前，夢想人類不需要依賴密密麻麻的電線，只要在空中架設發電台，就能讓全世界電器直接運作的無線輸電技術偉大構想。今日我們片刻不離的手機、藍牙、四G、五G無線傳輸訊號的核心原理完全相通。

另外一個有趣的是「哥倫布蛋」環節。導覽員選中一個先生，指示他徒手轉動圓盤上如拳頭大小的空心銅蛋，只見他努力轉動銅蛋，銅蛋歪歪斜斜沒轉幾下，就趴下了。接著導覽員指示他按一個開關，並且把平躺的銅蛋放置於圓盤中心，銅蛋有如神助，開始旋轉。在眾人的驚呼聲中，銅蛋抬起頭，站立起來，像陀螺般快速瘋狂地轉動。

這就是一八九三年特斯拉在芝加哥世界博覽會中，向民眾及投資人示範的哥倫布蛋，用來解釋他發明的交流電感應馬達、旋轉磁場原理的應用。我們生活必需品如風扇、洗衣機、工業馬達及電動車，都是利用那顆小小金屬蛋的核心原理。

展示間中，還有一艘遙控船模型，特別吸引我的視線。特斯拉在一八九八年於美國紐約麥迪遜廣場花園展示過無線遙控船，造成巨大的轟動，但這超越時代的發明，對一百多年前的人們來說，被認為是魔術、邪術、靈媒力量；當時美軍亦認為這項發明不切實際，而拒絕投資。這領先半世紀的偉大發明，就淪為一場高科技的魔術秀了。

而在今天看來，這幾乎就是遙控飛機、軍事無人機、無人船、機器人的前身。

原來在當時被認為是「科幻、魔法」，如骨董般的模型，是一百多年後我們現代生活不可或缺的必需品。

接著步入另一展廳，首先映入眼簾的是身著深灰色西裝、身材瘦高、真人大小、栩栩如生的特斯拉蠟像模型（見圖），他右手捧書、左手撐頭、深鎖眉頭，似乎一個偉大的發明已在腦中醞釀。

玻璃櫃中陳列著書信往來，他與朋友交往的情誼，在泛黃的信紙中流露。最令人動容的是特斯拉與馬克吐溫的合照，特斯拉來美國後，遇見了馬克吐溫，他向馬克吐溫說：「您的作品在我生病時給了我很大的力量。」後來兩人惺惺相惜，這段跨越文學與科學的情誼，成為一段佳話。

博物館收藏了特斯拉的設計圖、演講稿、手稿，以及密密麻麻的公式及草圖，超過十六萬件，這些檔案已被列入「世界記憶名錄」。

特斯拉晚年居住的旅館房間亦原汁原味呈現，簡單的家具，成堆的手稿。這位天才發明家，在此孤獨度過生命最後的十年。

導覽的終點，走向豎立於石製基座上的一個光滑金黃色圓球，那是裝著特斯拉骨灰的圓球。特斯拉於一九四三年一月七日在紐約旅館中去世，享年八十六歲。圓球狀骨灰容器，是由塞爾維亞一位著名雕塑師設計，球體似乎象徵宇宙、能量、旋轉磁場，這些都是特斯拉的理念，他的骨灰就靜靜地躺在其中。

大家沉默地駐足於前，向這位曾夢想將能源送給全世界的偉大發明家，獻上最深的敬意。