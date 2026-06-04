我從小就胖，一九四七年在河南 開封出生時體重七斤（三千五百公克）多，當時的接生護士說：「小名就叫『八斤』吧。」老爸不答應，說這個小名太俗氣，不好聽。折衷之下，我的小名是「小胖子」，我們兄弟中我排行第二，老媽叫我「二胖子」。

不到三歲，腳還沒落地，就被爸媽抱著到台灣。現在回想起來，抱著一個胖嘟嘟的娃兒，從河南跋涉萬里到台灣，爸媽還真不容易。

二胖子小時候哪知道瘦和胖有什麼不一樣？甚至還覺得「胖」表示吃得好營養足，比身上沒幾兩肉、冬天在寒風中瑟瑟發抖的瘦子好多了。但也有不好，記得在台中上小學時，從家走路到學校要經過一個眷村，村裡有一群小小孩見我走過，常在後面追著唱：「胖子胖，打麻將，輸了錢，不付帳，脫了褲子打三棒。」這些小屁孩不知是譏笑，還是羨慕我的胖。

台灣的男生都要當兵，當兵時情況有改變，軍中伙食是早餐稀飯饅頭，頂多加幾根鹹菜、半塊豆腐乳；中午、晚上四菜一湯，六個大男孩搶著吃。我正在發育年齡需要營養和熱量，無奈個性內向，不會跟人搶，每頓飯都感覺像沒吃飽一樣。到部隊沒半年，我成了身高一六八公分，體重六十五公斤，身材標準的阿兵哥。當兵那些年是我最一生中，體重最輕、最沒有負擔的時刻。

那時我從沒要減肥，想減肥是大學畢業後的事。老爸說：「什麼年齡做什麼事，你書念完了，現在該結婚了，趕快戀愛結婚，你生兒子，我抱孫子。」以結婚為前提的戀愛，只會是苦澀，不會是甜蜜。我追求的是像徐志摩一樣，轟轟烈烈，既甜蜜又浪漫的愛情，對老爸的話，表面唯唯諾諾，內心異常反對。

那個年代流行說媒，老爸看我久無動靜，只好積極拜託朋友給我找對象。一天，李伯伯約了老爸和我到他在台北新店的家作客，說是作客，其實是介紹他女兒小蕙讓我認識。介紹完，話沒說幾句，兩老就藉故離開，留下紅著臉的她，和尷尬的我。

我對小蕙印象不錯，但那次相親以失敗告終。我五官端正，好手好腳，又溫文儒雅，談吐幽默，一場戀愛怎麼會還沒展開就結束了？後來才知道，是她覺得我太胖。

接著的一次次相親都失敗，都是女方嫌我胖。為了尋到我生命中唯一的精神伴侶，我下定決心減肥，那時以為「減肥」容易，殊不知減肥和胡適講的「戒菸」一樣難。（上）