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雨農橋

樓克安
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台北士林的雨農橋和附近的雨農市場、雨農路、雨農國小、雨聲國小命名，均來自於紀念情報之父戴笠將軍之字「雨農」。

小時住士林官邸旁眷村，並就讀芝山岩雨聲國小，從我家門口的福林路經由雨農路，過了雨農橋穿過小巷即達學校。這條路我走了六年，橋附近當時多為農田與零星農舍。

返鄉探親陪父母在雨農路旁的雨農市場買菜或吃自助餐，有時再走過雨農橋循石階登上芝山公園的惠濟宮，在古木參天的步道頂端，眺望士林、天母一帶的市景，公園像一條時光隧道，漫步其中感受到歷史氛圍與自然生態之美。

如今眷村拆了，老屋不在，父母也已離去，回台我仍抽空由士林官邸出發，沿著福林路左轉雨農路，到雨農市場吃一盤自助餐，菜色十年如一日，但那一口一口的味道，仍帶著父母的影子。

餐後踏上雨農橋，我心不由自主地顫動，橋上依稀還留著我陪父母走過的無數舊影（見圖），沿橋前行爬上芝山岩兩百多階的階梯，風成了思念的信使，拂過耳畔，像父母在遠處招手。

我走這條路，不是回到過去，而是在記憶裡再牽一次他們的手。沿途景物依舊，雨農橋不只是地名或路徑，它是記憶的坐標，橋身不長，卻像一條細細的線，把我的童年和對父母的思念都串在一起，而我心裡父母的家，也從未真正消失。

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