那個黑衣少年是我(下)

那時家裡生活拮据，拍照時穿的這件黑上衣刻骨銘心印在記憶中，不僅是因為他是初中的唯一一件制服，是最好的衣服， 更重要的是那件黑上衣是父親的遺物，似乎帶著升入天國的父親的體溫，包裹著我，戰勝凍餒之苦。如今看到舊照片，就想起三十六歲就因煤礦搶險罹難的父親，所以睹物傷情，肝腸寸斷。

那是一九六○年的清明節，我正在學校上課，被班主任王老師叫出來，跟著煤礦的來人到了市裡的殯儀館，看到了躺在棺材裡的父親。母親已經先期到了這裡，眼睛早已哭紅了。

我清楚記得父親樣子很安詳，戴著帽子，面容白皙，典型山東大漢的國字臉，眉毛粗黑。這就是我們與父親的訣別。

然後兩輛大卡車送父親回故鄉安葬，一輛運父親的棺材，一輛送我們一家：母親和兩個小妹坐在駕駛室內，我和弟弟坐在無棚的卡車上。記得車上還有一個汽油桶，路上顛簸時，汽油桶撞碰得我們頭疼，途中還不時有幾絲冷雨打在臉上。

淒風苦雨從此銘刻在心，而想到「清明時節雨紛紛」的詩句，送父親靈柩魂歸故里的往事總是浮上心頭，對那個極其困難的年月，煤礦還能送父親回鄉的義舉感恩不盡。

當時我才十二歲，目睹故鄉的土地擁抱著父親長眠在村南山崗上，也從此埋葬了全家的幸福時光，開啟了慈母茹苦含辛的歲月。她以孱弱的肩膀撐起了獨木一根的家庭大廈，為我們遮風擋雨六十年，直到她也長眠在父親的棺木旁。

父親給我們留下的精神財富遠大於物資遺產，他留給我們兩件遺物，一隻手表一直停在他罹難的時刻；那件黑上衣，在他罹難五年之後，我穿上照了初中畢業照和兩次合影。

老照片引發的回憶痛徹心扉。父親罹難已經六十一年，可以告慰他在天之靈的是，他的遺屬各得其所，長子我也是年近八旬，今借上下古今版一角感恩父母養育之恩，感激姊妹呵護之情，感謝師輩同事及親朋好友照顧之誼，感慨晚輩大洋彼岸留洋創業免我操心之苦。（下）