大運河到了蘇南，彷彿忽然放慢了腳步。北方因乾旱少雨，支流不多；一過長江，便進入河港縱橫、水網密布的江南。自常州青山橋起，北塘河自西向東蜿蜒而去，經青龍、東青、鄭陸、三河口諸鄉，至焦溪石堰山下，河道宛如一個「人」字分開：一支折向無錫，一支沿石堰山、雞籠山、清明山趨向戚墅堰，最終都匯入大運河。

就在這「人」字形河港環抱之間，臥著一片豐饒土地——芙蓉圩。它周長三十一點五公里，面積三十五點一平方公里，是蘇南最大的圩區，形似掛在大運河腰間的一個大葫蘆，今由常州市經開區和無錫市惠山區共轄。

然而，今日的良田沃野，昔日卻是一片浩渺湖蕩。舊籍記載，芙蓉圩本為古芙蓉湖，又名射貴湖、上湖，煙波浩蕩，想望百里；因湖中荷花盛開，盛夏時紅映水面，故名「芙蓉」。唐代陸龜蒙、皮日休等文人，曾泛舟湖上，吟風弄月，留下詩篇。那時的芙蓉湖，是江南水鄉一處風雅之地。

只是，風雅之外，也有現實。蘇南地狹人稠，圍湖造田一直是地方官民的夙願。晉朝建武年間，晉陵內史張闓見旱年湖底裸露，曾試圖圍湖為田，卻因湖區跨州、人力不足而未能成功。宋代也曾多次籌畫，終因湖田時淹時露而作罷。這個由湖變田的夢想，直到明代才真正實現，而完成此事的人，是周忱。

周忱，江西吉水人，明永樂二年進士，後任工部右侍郎、戶部尚書。明宣德五年，他巡視武進時，見當地水利失修，百姓深受水患之苦，遂下決心治水。

他先築高淳五堰，阻上游來水；又疏通江陰黃田諸港，以利下洩。上堵下疏之後，芙蓉湖淺處漸漸顯露，為築圩造田創造了條件。隨後，周忱召集鄉民、饑民、流民築堤：鄉民以工代賑抵交皇糧，饑民以工換糧，流民則按出工多少，於成田後畫撥土地。告示一出，響應者逾萬，周忱抓住秋冬枯水時節，率眾日夜搶築，芙蓉圩由此開工。

築圩並非簡單圍堵，而是順應地勢、巧借山河。石堰村北有舜河通長江，潮汛時來水凶猛，若硬築橫堤，極易沖決。周忱便先築小三角圩分流，再築大三角圩頂，讓來水二次分流；又借石堰山、雞籠山、清明山走勢蜿蜒築堤，以山為障。為防太湖方向來水，他又在圩南圍築楊家圩。

明宣德六年，芙蓉圩正式開築，並以「三年三期」之法逐步築基、加高、夯實。大圩築成後，又設八閘、十三洞，平時通舟引水，汛期攔洪禦災。至此，芙蓉圩已形成一整套成熟的圩田水利系統。

然而，有了圩，並不意味著從此無憂。芙蓉圩地勢低窪，早年常常「三年淹二頭，十年九不收」，加之有人私墾堤坡，破壞植被，致使堤身漸薄。自明萬曆至清道光年間，芙蓉圩曾四次破圍，洪水漫捲，屋舍漂沒，百姓流離。

痛定思痛，圩民們終於明白：守住堤，就是守住家。清道光二十六年，鄉民公立「永禁碑」，將侵削岸身、私開圍岸、非時割草、放牧牛羊等列為禁例，刻石立碑，代代相守。那些規條樸素，卻是用苦難換來的生存法則。過去每逢洪水，圩民還會用龍骨水車晝夜戽水，史載民國時一次大水，全圩竟出動水車千餘輛，沿堤排開，蔚為壯觀。

進入近現代後，芙蓉圩不斷加固。清末、一九五○年及二十世紀七○年代以後，當地持續投入水利建設，修建大型排灌泵站，改善排洪排澇能力。近年，北塘河、三山港等水系又經疏浚拓寬，圩堤臨水一側建起鋼筋混凝土擋水牆，可禦百年一遇洪水。昔日防汛保命的大堤，如今鋪上路面，裝上路燈，成了圩民出行、散步的風景道。

如今的芙蓉圩交通便捷，村舍整潔，稻花飄香，漁塘魚躍，荷田映日，水清岸綠。這裡既看得見山，也望得見河，更留得住幾代圩民在水患與歲月中守護下來的鄉愁。從古芙蓉湖到今日芙蓉圩，這片土地經歷了由湖到田、由患到安的漫長轉身。它像大運河腰間的一個大葫蘆，盛著江南的水脈，也盛著千年治水的智慧與一代代百姓守護家園的艱辛。