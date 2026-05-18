一九七一年，我和哥嫂在佛羅里達州 的勞德岱堡（Fort Lauderdale），在附近嫂子娘家剛過完一個「溫暖」的聖誕節，即應住在紐約市附近老姊的召喚，前往那天寒地凍的大都會和她共度新年。自從他們赴美留學後，均已有四、五年未能見面，難得趁此寒假之便，雖是單騎走天涯，但是親情的召喚是無法抗拒的。

老姊的噓寒問暖和熱情招待自不在話下，幾個著名景點均帶我去參觀並打卡，華埠 的美食更是安撫了異鄉遊子的胃，但當我提出一起去時報廣場 看跨年晚會時，竟被她一口拒絕了，無奈之下只好找了我的高中死黨和他的新婚妻子，一起共襄盛舉。

如果我記憶無誤，除夕夜我們並未提早動身，仍然是在家吃完晚飯才出發。那天也不算太冷，大約攝氏零度左右。那時的維安尺度與現今相比，真的是天差地別，背包、雨傘、嬰兒推車均不受管制，車輛管制區的範圍甚小，而且管制時間也不是從中午以後就開始。

記得我們從時報廣場地鐵站出來後，大約是八、九點鐘，隨著人潮東看看西走走地向廣場中心移動，也就是水晶球落下的地方。那裡非但有來自四面八方的各色人種，更有千奇百怪的各類裝扮和服飾，真是令我眼花撩亂目不暇給，如同劉姥姥進了大觀園一般，早已忘卻了那刺骨的寒風，和那倒數計時之前數小時的等待。

時間一晃而過，隨著倒數計時的逼近，我們也不由自主地被人潮推向廣場中心點，我這差強人意的身高，有時更被整個人兩腳離地架起，前後左右地隨著人潮移動，那感覺就像在海邊被海浪推著漂浮一般，真沒想到地上的人潮竟能營造出同樣的效果，若非親身經歷是無法想像的，同時也使我對「人潮」有了新的了解和體會。

璀璨的水晶球終於在倒數聲中冉冉下降，此刻鳴笛、搖鈴、敲鑼和高歌均傾巢而出，耳畔一陣嘈雜，每個人都歡愉地沉浸在一九七二年的來臨，年輕人的擁抱與熱吻更是盛況空前。

也就在此時，一瓶香檳也不知來自何方，已傳到我眼前，在不好意思拒絕下，也喝了一口，再傳給下一位。如今想來那可真是很大膽的舉動，那時雖尚未聽說過「愛滋病」這三字，但仍有其他傳染病的可能，只能說是當時年輕糊塗，也是我畢生難忘的經驗。

在往後旅居紐約的歲月中，因為我已有親身實戰的體驗，故都是從電視實況轉播中迎接新年的到來。每當我見到那洶湧的人潮和華麗的街景，不自覺都會想到五十多年前在那萬頭竄動中的我，和那段終其一生都無法忘卻的「磨練」。