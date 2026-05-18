應朋友之邀，前往義大利 北部的山區小住。清晨，前往總面積僅有五平方公里的蓬泰‧諾薩小鎮，這個小鎮坐落於山谷之間，頗有遺世而獨立的況味。

這裡有座教堂素有「淚水聖母」聖殿之稱，主要是由於此處曾經發生聖母顯聖的故事。根據一份公證文件指出，遠在十六世紀，村中有名牧羊女在凝視聖母像時，看到聖母瑪利亞的左眼反覆開閉，最終流出血來。緣此，這座獻給聖母的教堂，於一五三三年正式完工。

走進教堂，心中原本期待會看到玫瑰花窗、穹頂、聖母像、廊柱、雕像等一片充滿宗教氛圍的祥和景象。沒想到卻在走進教堂右側入口時，昏暗中看見一隻凶狠的鱷魚，高高地懸掛在聖母聖殿（見圖），頗有幾分怵目驚心，但也因此引發了好奇心。

朋友說，鱷魚是魔鬼的化身，因此，將鱷魚高高地鎖在聖殿裡，所要呈現的是「邪不勝正」的寓意。

然而，在聖殿中也發現一個針對鱷魚的說明立牌，內容提及在十六世紀初，有個途經此處的商人在向「淚水聖母」許下誓願後，便從鱷魚的致命攻擊中倖免於難，最後他開槍射殺這頭鱷魚，並將其遺骸運送至聖殿，以感謝聖母的恩澤。

但此立牌也說明了上述傳說並無任何歷史文獻佐證，唯一最古老的記載可追溯至一五九四年，因為當局曾下令將鱷魚從聖殿中移走，直至一六七七年才又再度被移入。也就是說，故事的源頭早已成謎，唯一可認證的歷史事實便是這隻鱷魚已經存在超過半個世紀了。

在義大利，還有多處聖殿內同樣懸掛著鱷魚，至於歷史的真相為何，恐怕得等待後人揭曉了。