在廣州，說到吃，人們很少只談菜，很多時候，真正讓人惦記的，是一盅湯。

廣州人煲湯，是出了名的。無論是在家裡的廚房，還是在街角的小館子，只要鍋裡慢慢燉著湯，屋子裡便會多出一種安穩的氣味。那味道不張揚，也不濃烈，卻讓人一聞就知道：時間正在裡面慢慢沉澱。

廣州的湯種類很多，排骨湯、冬瓜湯、老雞湯、豬骨湯、魚湯，也有用藥材和乾貨一起慢火煲出來的。材料看起來各不相同，有時是幾塊骨頭，有時是一隻老雞，有時再加上冬菇、瑤柱、紅棗，甚至一些帶著淡淡藥香的根莖。可不管材料怎樣變化，煲出來的湯往往有一個共同的樣子：湯色清亮，不渾不油，味道鹹淡適宜，入口溫潤，回味悠長。

廣州人常說一句話：「煲湯要有耐性。」所謂「老火靚湯」，關鍵就在一個「老火」，火不大，卻要久。鍋裡的湯慢慢滾著，像是在和時間做朋友，兩個小時、三個小時，有時甚至更久。水氣在鍋蓋邊緣輕輕升起，香味一點一點散開。廚房裡的人並不著急，只是偶爾掀開鍋蓋看一眼，再把火調小一點。

有些人用砂鍋慢慢燉，有些人用蒸盅隔水蒸，方法不同，心思卻差不多。材料洗淨放進鍋裡，加水、開火，然後讓時間去完成剩下的事情。廣州人很少用太多調料，鹽也只是最後才輕輕加一點，湯的味道，多半是從材料本身慢慢出來的。

小時候，家裡常常會有一鍋湯在爐子上，大人忙著做飯，小孩子在屋子裡跑來跑去，而廚房裡始終有一股溫暖的香氣。等到吃飯的時候，湯先盛出來，一人一碗，湯面微微泛著一點油光，卻不厚重，喝一口，溫溫的，從喉嚨慢慢落到胃裡，人也跟著安靜下來。

在廣州，很多飯館也會擺出一排排湯盅，玻璃櫃裡放著不同的材料，客人點好菜，再要一盅湯。湯端上來的時候，往往是一個小小的燉盅，揭開蓋子，白氣輕輕升起，有人會先聞一聞，再慢慢喝第一口。那一刻，桌上的喧鬧似乎也會緩下來。

廣州人喝湯，其實很會分辨。一盅真正煲得好的老火湯，先看湯色，清而不濁；再聞味道，香氣柔和，不沖不膩。喝到嘴裡，湯水順著舌面滑下去，骨味、肉味、食材的清甜慢慢散開，卻又不會壓過彼此。有時連油花也只是薄薄一層，輕輕浮在湯面上。廣州人常說，這樣的湯「入口順，落肚暖」，喝完之後，口裡還留著一點淡淡的回甘。

離開廣州久了，有時會想念的，並不是哪一道複雜的菜，而是那一盅湯。別的地方也有湯，卻很少有這種慢慢煲出來的味道；有些湯一開始就很濃，很重，卻少了一點時間帶出來的從容。

後來才明白，廣州人煲湯，其實不只是為了味道。那一鍋湯裡，有時間，有生活，也有一種不急不躁的節奏。火慢一點，味道才會出來；日子慢一點，人也更容易安穩。

很多年以後，人走得再遠，只要想起那盅清亮溫潤的老火靚湯，彷彿還能看見廚房裡的小火慢慢燃著，鍋蓋輕輕響動，香味一點一點瀰漫開來。那是一種很簡單的味道，卻總讓人回味很久。