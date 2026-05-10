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白相上海「大世界」(下)

盧威
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我小時候到大世界遊樂場玩，總覺得這裡是「戲劇萬花筒」，京劇、滬劇、越劇、淮劇、滑稽戲、雜技等，似乎涵蓋了上海所有戲種，應有盡有。再說，這些戲劇表演同時在二十多個室內小劇場和露天大舞台競相演出，從白天一直演到晚上，可謂「百花齊放、百家爭鳴」，一片熱鬧景象。而我最喜歡站在二樓階梯空橋上看大舞台的雜技表演，居高臨下，一目瞭然。雜技表演高空疊凳、獨輪車踢碗、飛車走壁、疊羅漢等經典節目，既驚險又刺激，百看不厭。

除此而外，我還喜歡看大世界裡的「滑稽戲」，這種用上海閒話講笑話，講街頭巷尾婆婆媽媽的人與事，好像就發生在自己身邊的事，噱頭十足，聽起來滿有勁，常常引我開懷大笑。大世界遊樂場猶如「戲劇大觀園」，每天人群川流不息，人山人海，印證了當年流行的一句話：「不到大世界，枉來大上海。」

雖說，當年在大世界各小劇場演出的演員，一般都是舞台的小演員。然而，這些不起眼的普通演員依託大世界舞台的開放與包容，得到了藝術的錘鍊與提升，其中不少人最終成為眾所矚目的越劇、滬劇、京劇、淮劇的名家，有的還成為家喻戶曉的電影明星。

四○年代，上海早期滑稽戲名家江笑笑、鮑樂樂、楊天笑、趙寶山等，都曾是大世界舞台走出來的上海滑稽戲名角。滑稽戲演員嚴順開的「老娘家」也是大世界，他從滑稽戲舞台走上電影銀幕，一九八一年，他主演電影「阿Ｑ正傳」獲第六屆大眾電影百花獎最佳男演員獎。

我在洛杉磯的好朋友鄔素斐、王亞梅在上海時曾是越劇演員，八○年代曾活躍於大世界遊樂場舞台，一個唱花旦，一個唱小生，演出一些越劇折子戲。鄔素斐回憶說：「那時，我們在大世界一天演兩埸，連演三個月，也吸引不少越劇迷。」目前，鄔素斐擔任海外越劇聯盟主席，她與王亞梅經常在洛杉磯、紐約登台表演越劇，還赴台灣演出。

我的洛杉磯另一名好朋友Grace葛，九○年代初從上海移民洛杉磯，她在上海時曾師從上海戲劇學院導演系老師吳亞山學過表演。當年，吳亞山導演話劇「真善美」，她在劇裡演一個年輕女孩，該話劇在大世界劇場連演三場，贏得不少粉絲。最近，她在好萊塢創作微電影「蘋果樹」，首映即受到觀眾歡迎。

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