我一般選擇購買富士牌膠卷，因為它比柯達牌便宜，而且質量並不遜色。那時大商場的沖印部門常有沖洗一卷可獲另一卷免費的廣告，我就把平時積累起的兩卷一起送去沖洗，可節省銅板。

用米諾塔相機對攝影者來說，有一定技能要求，因為你必須仔細調節焦距、光圈和定時，絲毫不能馬虎，否則照片會模糊或光線不足。當時已有所謂的傻瓜照相機即全自動相機，它無需校對距離和光圈等，只要朝向目標就能順利捕捉意中對象。但我自視清高，認為傻瓜相機檔次不高，唯正規相機才能收穫理想作品。

真正給照相機業帶來革命性變化的，當數電子相機的出世，別的不說，單以數位方式儲存影像而淘汰化學膠卷，就是無可比擬的飛躍和節省。再者，電子合成的圖像顯然比膠卷成像鮮艷清晰，更完美地體現大自然的絢麗多彩和輝煌真相。

我首次接觸電子相機是在一九九七年，那年我有幸擔任世界日報紐約分社的社區記者。起初我只分配到一台普通相機，每天提著它走街穿巷採訪，完工後須把膠卷送到華埠一個定點沖洗店加工成照片，洗印店直接向報社收費。過段時間報社添購了幾台電子相機，我也領到一台，雖只是初期的電子相機，我也忘了它的牌號，但它比老式相機有無比優越性，至少我不必再安裝膠卷，操作簡單容易，對不滿意的照片又可隨時刪除。

因這台得心應手的電子相機，我還差點惹出大禍。那一日我忙到半夜才交稿收工，推著自行車到唐人街的地鐵站去等車，一個西裔男子在昏暗角落裡對牆撒尿，完畢後竟直接撒野，使出大力把我後座上裝滿證件和電子相機等的書包連同自行車猛地推下鐵軌，他隨即跨上樓梯逃之夭夭。

我毫不遲疑地跳下鐵軌去打撈「國家財產」，在幾個好心人的幫助下艱難爬上月台。兩個警察接報後趕到，反覆責怪我不該無視風險跳下鐵軌，我理解他們的好意，但要我眼睜睜地看著自行車和電子相機一起被輾碎，我絕不會善罷甘休。

電子相機固然先進，但我沒有趨勢逢迎而旋即購買。我繼續沿用我的米諾塔相機，畢竟與我朝夕相處多年，又投資不菲，豈可輕言拋棄？直到後來附有相機和攝像機的魔幻手機出現，米諾塔相機難免年老色衰，才以明顯劣勢而逐漸失寵。即便如此，我仍捨不得扔掉它，至今仍保留箱底，權作紀念。

現在的手機讓人們可互訴衷腸，可拍照和攝影，可支付帳目，還可瀏覽世界，難怪現時滿大街都是低頭族。伴隨科技日新月異，如今電腦軟件中有Photoshop，可讓人自行修改照片，新型的AI軟件更給人們提供強勢武器，可對已有照片移花接木，真不知那句「一圖勝千言」（A picture is worth a thousand words）的老話還算不算數？（下）