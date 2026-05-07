一九八五年我拿到電腦碩士學位後，順利進入美國通用汽車公司（General Motors，GM ）的子公司電子資料系統（Electronic Data System，EDS）工作，之後在資訊科技（IT）這一行工作了三十五年，直至二○二○年才退休 。其中最讓我難忘的，是投身在甲骨文 企業資源規畫軟件（Oracle ERP）工作的二十二年。

我的職場生涯早期做的是電腦系統的設計與維護，用的都是大型主機系統，使用終端機與之連線，前後有十二年之久。一九九○年代起，個人電腦逐漸成熟，IT市場開始出現大型主機的電腦工作即將消失的傳言，我也將觸角伸向物件導向程式設計，學習並使用了Microsoft Visual C++語言。

在尋求轉型的過程中，我很幸運地在公司走道偶遇先前的上司提姆，他剛升任EDS客戶經理一職，管理一個三十多人的團隊，為美國車軸製造公司（American Axle Manufacturing，AAM）維修增建他們剛剛推上線的甲骨文系統。先前在EDS／GM的工作中，我為提姆立下不少汗馬功勞，因此提姆邀請我加入他的團隊，再度為他效力。這個有如天上掉餡餅的機會，讓我不費吹灰之力就結束了為電腦大型主機設計程式的工作，開啓了我在甲骨文ERP這個有如深淵大海的軟件中，一段漫長且充滿挑戰的旅程。

甲骨文ERP是一個應用軟體，為企業界提供了一個整合公司所有業務的控制中心，從採購到庫存、製造到分銷、財務到帳款收付、訂單到發貨，甚至人事管理，無所不包。設置甲骨文系統可以讓公司將各個部門的資料聯結互通，使得業務流程自動化，並讓高階主管可隨時取得商業情報，了解公司過去、現在與未來的經營績效。

由於前上司對我的破格錄用，我是最後一個加入這個項目的IT人員，我對甲骨文ERP可說是門外漢，必須從零開始學起。其他從一九九四年就參與設置這個大項目的同事，對我這個空降兵大都抱著觀望的態度，懷疑我到底能做什麼。

當時團隊唯一的空缺是在訂單輸入與發貨系統，共事的是極聰明、技術過硬的年輕IT史考特。對AAM這個供應各大汽車公司、工廠三班倒的車軸製造公司來說，訂單輸入與發貨是重中之重的環節，只要發貨出了一丁點問題，卡車司機不能及時發車，一通電話就打到我和史考特的傳呼機上，不分周末或半夜。

和史考特搭檔工作，就像是硬生生地把一個瘸子和一個快跑健將的各一隻腿綁在一塊，參加兩人三腳的賽跑。對我這個甲骨文ERP的瘸子來說，是盡全力也無法讓自己滿意的職務，整天處在惶恐和不安的心情下工作，我只有提醒自己牢記孟子說的：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨……。」才能勉強撐著每天去AAM上班。（上）