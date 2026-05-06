我和陳曉峰先生是同時入伍的，在同一個軍事教導隊接受軍事訓練，一年多畢業後，我分到軍分區司令部任通訊員，他分到某團部也任通訊員。一九五一年初，他告訴我，他們團奉命入朝作戰。作為軍人，打仗是天職，我祝他在戰場上勇敢殺敵，做一個出色軍人，凱旋回國。

一九五三年六月我被送到某學校學習，報到時在註冊簿上驚奇發現陳曉峰的名字，是不是我的戰友，我不敢肯定，就到總務處打聽他住的房間，接著便去找。果真是我的戰友陳曉峰，他能從戰火紛飛、死傷無數的殘酷戰爭中安全無恙回來，當然是奇蹟。我們緊緊抱在一起，要說的千言匯成一句話：「難得我們又相見了。」國家急需培養建設人才，從朝鮮戰場送回來學習的還有鍾富雄、鍾乾棟、楊淑蘭等。

從朝鮮送回來學習的人，我們分到同一個系、同一個班，鍾富雄是班長，我是學習委員，陳曉峰是文體委員。有空閒時間，我就和陳一起散步，聽他講朝鮮戰場的故事。他說：「經過五個戰役，使聯合國軍知道中國志願軍的厲害。我們團參加了第五次戰役，在三八線附近地區作戰，歷經五十二天，戰鬥慘烈。在一次戰鬥中我為掩護一個女戰友，受了傷，傷勢不重。我回國不久，這個女戰友也回國了，在山西農學院學習，前幾天來信要我暑假去看她。」他還講了幾個激烈戰鬥和朝鮮人民幫助志願軍的故事。

一九五五年暑假，陳曉峰去山西太原看望那個女孩，回來告訴我：「我們戀愛了，確定了關係。」我祝賀他，畢業前那個女孩來哈爾濱和陳曉峰舉行了婚禮，這個女孩給同學們印象不錯。

入伍時我們高中沒畢業，知識在部隊又忘了一些，前兩年基礎課，儘管很努力，成績不佳，勉強沒留級。到學專業課情況好多了，我們學的是航空專業，畢業時分到全國相應工廠，因為太原沒有相應的廠，陳曉峰和我等一批學生都分到了瀋陽，我們在一個工藝室。

陳曉峰突然心情沉重告訴我，一九五七年底後補右派時，他妻子被補上，問我怎麼辦？我茫然不知所措。過了不久，組織上說他不適合在這裡工作，被調離了。此後我再得不到他的消息。

歲月一天天流逝，焦急地等著陳曉峰的來信，等啊，等啊，杳如黃鶴。他是戰友又是同學，還在一個工藝室共事，他太太的不幸又連累了他，自然使我重負壓心，多麼希望有他一點點消息。天天等，天天盼，一日復一日，總是今天重複昨天。

一九七八年四月，中共中央承認反右錯了，決定為右派平反摘帽。這是幾十年我聽到的最好消息，我想陳曉峰的太太如能堅持度過嚴冬歲月，就有出頭日子了。我又開始等啊，等啊。

我們分別幾十年後的一九八二年五月某日，我終於收到陳曉峰的來信，信寫得很長很長，敘述詳細：「太太不幸遭政治迫害，但她沒有被壓倒，而是堅強面對，堅信黑暗過去是黎明，嚴冬過去是春天，烏雲不會永遠遮住太陽；太太政治上的磨難，我心如刀割，又無能為力，只能從精神上支持她。我每次去看她，我總說太陽正在升起，我是妳生命中的一員，會和妳相依為命一生。她怕連累我們，曾提出離婚使我和孩子擺脫重負，我對妻子鏗鏘回答：『妳已經受到了傷害，我不能在傷口上再撒鹽，我永遠是你的丈夫，你永遠是我的妻子。放心，我一定把孩子帶大，不讓她受委屈。』

曙光出現了，我把大好消息告訴她，她淚流滿面，我知道她太受委屈了。

一九八○年太太摘了右派帽子，補發了工資，安排了工作；我調離瀋陽後在太原一個機械廠任技術員，沒有受到歧視，還被評為工程師，給我分了房；女兒上大學了，一年後就畢業了。現在我的家是一個完整的家，很溫馨的家。」

曉峰在來信中還特地寫了我們之間的友誼和感情，他說：「可是在階級鬥爭風聲鶴唳年代，壓得人透不過氣來，我不敢寫信，一句話、甚至一個字都會惹來大禍。」

等了幾十載的來信，我有無法言表的高興，讀了一遍又一遍。我立即回了信，祝他太太獲得新生，家庭團圓快樂。一九八三年我趁去太原出差機會，我們相聚了，傾吐了幾十年的風風雨雨，和文革中的駭聞，慶幸我們都闖過來了，要珍惜當下，過大難後的幸福生活。