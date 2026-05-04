穿越千年的知己(上)

農曆臘月十九，是中國文人的精神象徵——蘇東坡壽辰。在這一天，為東坡先生慶壽而舉辦詩文雅集，是中國文人社會延續數百年的文化傳統。過去我在中國的時候，這一天常常會去參加由本地博物館或文化館組織的東坡書畫展。即使後來身在美國，條件有限，這一天也要拿出書架上的「蘇東坡集」或是林語堂的「蘇東坡傳」，翻閱瀏覽，穿越千年和東坡先生對一對話、談一談心，接受一點精神滋養。

我從生下來就和蘇東坡有了一點淵源。原來給我取名字的時候，父母把一本「唐宋詩詞選」從頭到尾讀了一遍，最後鎖定了東坡先生的名詩「飲湖上初晴後雨」：「若把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」我名字中的「宜」就是這麼來的，這也寄託了父母對我的美好期盼。於是不管東坡他老人家同不同意，我從讀書起，就把他引為人生的知己，一路陪伴我從少年輕狂到早生華髮。

林語堂說過：「中國文人浩如煙海，但真正稱得上浪漫主義的從古到今只有三人：莊子、李白、蘇東坡。」莊子太玄，李白太仙，只有東坡最接地氣：他一生跌宕起伏，和我們普通人一樣，所謂不如意事常八九；他愛美食、愛旅遊、愛兒女，也和我頗有同好；他才高八斗學貫古今，是文學家、畫家、書法家、思想家、水利專家……，我比不上他，但我追隨他的腳步，勤於讀，努力寫，認真工作生活。我常常想，一生漫長，唯東坡與美食不可辜負。

比如我每當遭遇挫折自怨自艾時，總會想起當年東坡先生由高高在上的朝廷重臣忽然遭遇烏台詩案，幾乎被殺，最終被貶黃州的飛來橫禍。在人生低谷中，他給我做榜樣苦中作樂，完成了由殿堂蘇軾學士到種地東坡居士的蛻變。

從人間天堂杭州貶到不毛之地黃州，他自己寫到前後對比，杭州是「燈火錢塘三五夜，明月如霜，照見人如畫」；黃州呢？ 同樣的日子，卻是「火冷燈稀霜露下，昏昏雪意雲垂野」。

外在環境惡劣，家裡日子也由於蘇東坡失去俸祿，過得捉襟見肘，不得不為生計打算。於是就在這個時候，他發現黃州豬肉很便宜，幾經實踐，他創造了東坡肉，還寫了一首豬肉頌加以推廣：「淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮，早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。」

正是東坡先生這種隨遇而安的樂觀精神，讓他成功從陽春白雪的文藝作家跨界到下里巴人的美食博主，給了無數失意人，包括我在內，精神慰藉和生活食糧。（上）