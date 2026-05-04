一九六三年我讀台北福林國小四年級，不記得那時是否有音樂課，只記得不是教音樂的吳有志老師，每次上課前會用口琴吹一、兩首歌當作開場白，讓學生集中精神再上課，有時用兩支口琴重疊上下交換吹奏，非常好聽。這種獨一無二的授課方法，並沒有其他老師效法跟隨，卻激起一群學生學口琴的熱潮。

有一名同學鄭書地學得非常好，他可以把一首歌從口琴的左邊吹起（低音到高音），也可把口琴反吹（高音到低音），歌曲都不會走調，真是厲害。這一陣風並沒有讓我追隨，只有靜靜地享受同學的分享，因為買不起口琴。

一九六五年讀士林初中一年級時，同學徐步青參加學校的鼓號樂隊，每次表演時穿著肩飾流蘇的上衣，戴著高聳羽飾的帽子，配上長褲與黑色長靴，精神奕奕，帥氣逼人，令人有感。

進入二年級，聽說施義同學從小拉小提琴，拉得非常好，可惜都沒聽過他演奏。另一個同學段永輝也在拉提琴，並立志學音樂，後來就讀東海大學音樂系。還有魏忠華同學吹口琴，吹得很好，剛好初三時我參加學校的考場服務，拿到一筆錢馬上買了蝴蝶牌口琴，於是我加入魏同學玩口琴的行列，也達成小學時想學口琴的願望，這陣風終於讓我搭上，開始學音樂。

一九六八年讀大同工學院附設專科部時，有一天在車上，看到小學同學楊如顰穿上北一女的綠色校服，手提著黑色樂器盒，在士林公車總站等車。我猜她可能參加當時非常有名氣的北一女樂隊，心想讀書沒贏過她，玩樂器絕不能輸，於是也參加學校的管樂隊，開始吹小喇叭，就這樣一頭栽入玩了三年。

同時，魏忠華參加師大附中的口琴社繼續吹口琴，常常提供樂譜給我，也讓我繼續玩口琴。

這時因為有獎學金，我換掉蝴蝶牌口琴，買了一隻半音階口琴（見圖中），可以跨越樂譜升降記號的障礙，享受各種樂譜吹奏的樂趣。這一波的風潮讓我對音樂有更深入的體驗。

一九七七年起同學開始留美，當時聽大同同學謝鼎信提起他兄姊在美國讀書的經驗，知道如果要融入留學生的生活圈，要有才藝表演的能力，於是他練了一首「蘭花草」，還在歡送他出國時預演，唱得不錯。不過這首歌是否在他留學期間表演過，我就不知道了。

在這個風潮中也聽同學傳來，施義抱著他心愛的小提琴當做生活的伴侶。而我則帶著半音階口琴，有時在空曠的公園吹「桂河大橋」來振奮讀書的力量，克服功課的壓力；遇到挫折時，吹吹「小草」來振作精神，或吹「黃昏的故鄉」來解鄉愁。這一波只能說有音樂相伴真好。

一九八○年起，隨身聽開始流行，約十三公分大小的盒子配上耳機，卡帶裡裝滿自己喜歡的音樂，隨時隨地享受悅耳的聲音，每天生活都少不了它。隨著科技的進步，後來隨身聽換成蘋果iPod，接著手機成為日常必需品，喜歡的音樂都裝在裡面，配上耳機非常方便。這陣科技風，讓我對音樂的執著就不限於玩樂器，而以聽音樂為主。

直到二○一三年，同學開始從工作崗位退休，享受生活，音樂更是伴著生活的樂趣。像季澤生很早就在桃園「長庚養生文化村」彈電子琴，過著無憂的日子；王同禹則和太太參加台北市民管樂團，每年還公開表演收門票，也是一種很棒的退休生活。

有趣的是音樂科班生段永輝畢業後去了美國，近五十年沒有音訊，最近才聯絡上，令人吃驚的是他居然成了牧師。據說他下了飛機不久，就因信仰基督而發生巨大的改變，放棄只傳播情感的音樂，改傳不同於音樂的福音，傳達神的話語，變成永無退休的神僕。

更有趣的是在一次同學會中碰到楊如顰，她剛從牙醫生涯退休。我問她高中時玩哪種樂器？她說「古箏」，我接著問還在彈嗎？她說樂器已作古了，現在學聲樂，參加教會的合唱團，有時隨隊參加巡迴公演，有時在老師的指導下錄製專輯作品，還送我「釵頭鳳」的音樂檔案，我一聽之下萬分佩服，這些是高檔的聲樂技巧，像是科班生的水準。我本想把吹小喇叭的事情告訴她，最後還是放下，因為小喇叭只剩下喇叭嘴（見圖左）。

這一波的風潮，當然我也不例外。自從離開全職工作後，我開始在社區大學吹陶笛（見圖右），屈指算來也有八年的光景，除了一周上兩次課外，有空也跟同好一起參加演奏會或公益表演，隨著音樂飄揚，生活過得很愉快。