以前常聽住在隔壁的老奶奶說，我從小就不是個讓人省心的孩子，而且還特別貪吃，她也搞不懂，為什麼每天吃過飯後，大人們的碗筷都還沒有洗完，我又時不時地在喊餓了。

從小到大，我一直有個吃不胖的體型。生長在台灣的我，幾乎無視媽媽擅長的各類麵食，只把路邊攤的蚵仔麵線和肉羹米粉當成此生的最愛。昔年無論在放學的路上，或在日後上下班的途中，即使知道家裡母親備的飯菜早已上桌，仍忍不住先往菜市場來碗魷魚羹，哪怕只是些青蔥貢丸湯也行。吃罷之後抹抹嘴回家，表現得如沒事人一樣，再狼吞虎嚥一頓家裡的飯菜。

只道我這個與生俱來的台灣胃，其他人真的是不懂，不懂我每天的食量如此之大，為什麼卻總也吃不胖？老奶奶又說話了：「這孩子的肚子裡肯定有蟲。」我倒是一向沾沾自喜，尤其是當長大了以後，每看到別人為減肥而苦惱時，我更認定自己必然是得天獨厚，此生都毋須為顧及身形體態而節食。

美國的生活與台灣迥然不同，特別是置身於凡事節奏皆快的紐約，人就如同永遠旋轉不歇的陀螺，青春年華亦瞬間消逝於彈指之中。不時回想起當年在公私兩忙之際，能夠悠閒自在地吃頓飯亦屬不易，好在先生不過於挑剔，故而簡易又省時的番茄炒蛋、豆腐鍋、燙青菜經常出現在我們家的餐桌上，如此清淡又少油鹽的飲食，倒也讓我們並不費吹灰之力，就自然避開了中年發福的普遍現象。

近些年來我頻繁隨著先生赴歐旅遊，足跡遍及各國不同的城市與鄉村，當地宜人的湖光山色固然常令我們流連忘返，而各處風味獨特的美食卻更令我們久難忘懷。那些義大利各形各狀的Pasta、德國油亮金黃的大豬腳、西班牙琳瑯滿目的海鮮燉飯，以及法國濃郁噴香的紅酒燉牛肉，在在都滿足了我的口腹之欲，殊不知我向來未曾真正上過心的體重，同時也在不知不覺中悄悄攀升。

我直覺到自己早已不再年輕，多出的脂肪亦不再那麼容易代謝，如今該是留意飲食不可過量的時候了。

道理人人都懂，但要實行起來卻並非易事。長久以來，我早已習慣在餐時來杯葡萄酒，總覺得酒能助使本似平淡的食物增添許多意想不到的美味，及至醫師叮囑說這樣亦足以增加體重時，我才不情願地逐漸戒了這項所好。

人人早晚都有認命的時候，我終於也逃不脱需要減肥的命運。朋友，你呢？讓我們一起共勉吧。