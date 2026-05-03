第二天的清辰，大公雞喔喔啼的聲音把我弄醒了，我一骨碌爬起來，就參觀了姑婆家的住舍：有一間大堂屋，另一間就是我們睡覺的房間，這房間不是很寬，但特別長，靠頂端牆處放著一張大床，一個木製的破舊櫃子上面的油漆也都脫落，呈現出東一塊、西一塊的疤痕。房間的另一端有一個很大的灶爐、水缸、鍋碗瓢盆等，還有凌亂的一大堆柴火，我感到很奇怪，怎麼廚房和房間是在同一個屋子裡的？

再看看堂屋，左側堆滿了玉米棒子、稻穀和小麥，還有一些農具；右側有兩條長板凳上架著一個高高隆起、用蘆葦蓋沒的土包子堆，最上面有一層大草蓆將這個土包子覆蓋得嚴嚴實實。我好奇地問祖母：「那是什麼東西？」祖母卻嚴肅回答：「小孩不要問那麼多。」愈是叫不要問，我愈是想知道。

我嚇了一大跳，原本膽子小的我，縮到了一個角落裡，不敢睜開眼睛，原來那是姑婆百年之後用的一口棺材，用黑漆油得亮嶄嶄的，棺材蓋有些隆起，棺材一頭大一頭小，怪嚇人的。從此，我不願意去那個堂屋。

直到有一天，姑婆從棺材裡拿出了一個布袋子，裡面裝的全是銀圓，我也不識貨，不知這銀圓是用來幹嘛的，只覺得每個銀圓閃耀著亮珵珵的光芒，上面有個胖呼呼、額頭鼓鼓的人像，看上去很討人喜歡。

這是姑婆一輩子的積蓄。姑婆說她無兒無女，自己上了年紀，要把這些銀圓全部都讓祖母帶回上海，讓我買好多東西吃。我真沒想到，棺材裡會有那麼多錢。姑婆卻說：「看見了棺材，棺材、棺材，就會發財。」我半信半疑，慢慢地膽子大起來了，解除了思想上的包袱，也不害怕了。

一天，姑婆邀請我到鎮上去看戲，那個戲台是搭建在四周有磚牆的一個院落之中，買了戲票就可以進去落座喝茶看戲。當姑婆知道戲票大人和小孩都要五毛錢一張，算一算三人要一塊五毛錢，這筆錢夠姑婆半個月的生活費，她皺了皺眉對我說：「太貴了，我有辦法不花錢，讓妳能看到戲。」

姑婆借來一條長梯子，長梯子的一頭靠在院落牆壁上，只要爬到梯子頂端，就可以看到院落中央的戲台。姑婆叫我往梯子上爬，她卻在後面跟著我，叫我放大膽子，她會保護我的，祖母站在地面上，扶穩梯子，叫我看戲。

鑼鼓聲此起彼伏不斷地敲響著，大約十分鐘過去了，戲台上沒有一個人出現。又過去了十來分鐘，從戲台左右兩側出來兩個連續翻跟頭、身穿黑色、腰間綁著白色帶子的武功演員，他們不斷地在舞台上翻來翻去，翻個不完。我趴在梯子上，神經一直緊繃著，等待了很久也不見有新花樣，最後累了，疲勞地打著哈欠說不想看了。這一幕場景類似魯迅先生筆下的「社戲」一文。

在姑婆家要住一個多月，姑婆偶爾帶我去鎮上買些米花糖、葵瓜子、山芋乾等農村的土特產讓我吃，還為我們殺雞宰鴨、燉排骨蓮藕湯，招待貴客的禮節都用上了。平時姑婆省吃儉用，一個鹹鴨蛋都要吃好幾頓，她對待我們算得上十分大方。

姑婆還為我找來幾個村裡的小朋友跟我玩耍。某日，姑婆和祖母一起去親戚家辦點事，我不願意跟著她們去，有幾個小朋友來家裡陪我玩。我也不知青紅皂白、天高地厚，把那袋裝有銀圓的布袋打開，銀圓散落滿地，大家一起歡快地玩。正玩得高興時，祖母和姑婆回到家，見到如此景象，姑婆臉色一下子嚴肅起來，甚至大聲吼叫：「你們這些小鬼，這是拿來玩的嗎？把你們的爹媽叫來！」並拿起掃帚朝那幾個小朋友打去，孩子們嚇得趕緊竄逃。

我不知所措，哇哇地大哭起來。祖母、姑婆立即把銀圓清點收回布袋，一面數著數，一面往布袋中放，點到最後只有九十七枚，缺少三枚。姑婆把裡裡外外都找遍了，沒有看見，她氣喘吁吁，額頭上冒出了汗珠，非常生氣的樣子，礙著祖母的面子，不好發作。我垂著頭，不敢看她一眼。

到了晚上，只見那個推獨輪車的中年男子揪著他女兒的耳朵走進姑婆家，一進門就把女兒壓著地上跪著，欠著身子向姑婆連連道歉說：「大姑奶奶，我家的孩子不懂事，拿了妳家三枚銀圓放在口袋裡，被我發覺後，狠狠地抽她一頓，請您老原諒她。」姑婆擺了擺手，看見三枚銀圓失而復得，氣消了一半。

祖母趁機打個圓場說：「沒事、沒事，孩子不是故意的，只是覺得這玩意兒挺新鮮，隨手拿了三枚放在口袋裡。」我害怕地躲在門後，從門縫裡見到那女孩的眼淚直往地面上滴，我一時衝動大叫起來，淚水也布滿了整個面額。

過了幾天，仍然是那個中年男子推著獨輪車把我們送到碼頭邊，我拿下了背在肩上的紅色皮包包，裡面還有不少糖豆豆，遞到中年男子的手中說：「把這個送給你女兒。」一百枚銀圓在行李箱中，隨同我們一起回到上海。