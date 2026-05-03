加州東灣的康郡（Contra Costa County）有座小山丘，依偎在Mt. Diablo山的北邊，叫做黑鑽石礦脈區保護區（Black Diamond Mine Region Preserve)。這個小山丘十九世紀曾是北加州的經濟命脈，開採的高品質煤礦是當年炙手可熱的黑金。可惜時代一過，很快被遺忘，如今只剩一個礦脈博物館默默守護著逝去的風華。

時間回到十九世紀中葉，住在礦區附近的William C. Israel，有一天在清洗後院的泉水源頭時無意間發現煤礦。不到一年時間，專業人員很快發現這裡蘊藏很多高品質的煤炭，於是黑鑽石礦產公司順應風潮成立，開始長達半個世紀的煤礦開採。

從一八六○年代到一九一四年正式結束採礦營業的時間裡，北加州，尤其是舊金山 完全依靠這裡的黑金提供能源，直到石油 時代來臨。這段時間在同一區域共發現十二個主要礦脈，除了提供北加州能源以外，還養活了一千多個礦工家庭；加上進來做生意、服務的人員，這個目前毫無人煙的山丘地當年聚集將近三千居民，是康郡人口最集中的城市。

隨著高品質黑金逐漸告罄，而華盛頓州 出現更高品質的黑金，以及石油新能源的發現，黑鑽石礦產公司決定遠走華盛頓州。康郡的黑鑽石礦山一夜之間走入蕭條，就此隕落於歷史長河。只是，頑強的黑鑽石礦山內涵豐富，尚有一項珍貴法寶，要過了十多年才被發現，再度閃亮加州。

一九二二年，Marvin Greathouse發現黑金礦區的砂岩十分特殊，走在上面經常會看到閃閃發亮的石片，像玻璃一樣。原來這些砂岩帶有大量的矽粉，於是他便買下礦權，開採砂岩，賣給奧克蘭（Oakland） 一家玻璃公司製造玻璃產品。之後他把公司賣給Hazel-Atlas玻璃公司繼續開採，直到一九四九年方才結束營業。

當黑金煤礦和砂石被掏空後，這個美麗的山丘便只剩下一條條冷清的礦脈，有如被剝削後就地拋棄的傷痕一般，令人不捨。另外留下的是一座玫瑰山墓園（Rose Hill Cemetery），墓園裡埋藏了兩百多名礦區黃金時代的靈魂，如今靜靜俯視著時間流轉。

一九七三年，Mt. Diablo環境保護團體集資收購舊日的黑鑽石區，終於促成黑鑽石礦脈保護區的成立，保留了這兩段燦爛又淒美的採礦歷史。

今天的黑鑽石礦脈保護區是許多附近居民假日踏青的地方，山丘起伏，有許多步道。遠看整座山脈，像個美麗優雅的貴婦，縱使身體被萬物之靈鑿得千瘡百孔，依然風姿優雅，貴氣十足。

我家附近有條步道就叫黑鑽石步道，直通黑鑽石礦區，是我經常運動的步道。走在晨曦下，偶爾還可以撿到看起來像晶片、玻璃的石片，在太陽下閃閃發亮，似乎在提醒我，黑鑽石礦區縱使繁華不再，但是燦爛奪目本心還在。我一面走路一面尋找這些亮片，無形中也增添不少散步的樂趣。