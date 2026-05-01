穿越至德克薩斯共和國

仿建的獨立宮（右）和莫里斯家族房舍（左）。

好友波哥和燕子伉儷，日前邀請太座與我趁著花季「下鄉」去探索德州 州花藍帽花（Bluebonnet）的綻放勝景，我們四人在三月中旬雲淡風輕的清晨，一同出發踏青。

在車上播放「走在鄉間的小路上」的輕快旋律中，車行在德州鄉間一一五五號州道上追花、賞花，我們不但享受著農場上的清新靜謐，也讓藍天白雲洗滌疲累的心靈。成長於內蒙古的燕子表示這一帶的景致，還挺像故地廣闊蒼茫的草原風情，所以我們一路上參訪觀光 農場小憩一番，又在鄉間小路隨性停車拍照留下倩影，很具療癒之效。

不覺中我們來到矗立於路旁「布拉索河畔的（古）華盛頓城歷史公園」（Washington-on-the-Brazos State Historic Site）的大門，乃就近進入參觀這個隱藏在田野中的德州重要歷史遺存。

這座遺址是德州歷史中曾經存在的獨立政權「德克薩斯共和國」（The Republic of Texas）之誕生地。進入遊客中心，首先映入眼簾的就是牆上巨幅標語「德克薩斯成為德克薩斯之所在」（WHERE TEXAS BECAME TEXAS），在在顯示出這處景區獨樹一幟的霸氣之處。

推開遊客中心另一側的大門，就如同穿越「時光隧道」一般，走入了古華盛頓城區（Washington Townsite），一個縮小的房屋街道模型，完美詮釋了有關當局正在打造一處還原十九世紀在原址上的華盛頓城市街場景。

這些仿古建築群中最有名的，為景區建築編號十三A的「獨立宮」（Independence Hall），它於一九六九年在原址重建的木質會議廳，不但是這個街區所還原的第一幢建築，也是名氣最為響亮者。

早在一八三六年三月二日，當這片土地的人民正式宣布脫離墨西哥政府管轄，並建立德克薩斯共和國，當時所起草的憲法和簽署生效的「德克薩斯獨立宣言」就是發生於此，且獨立宣言（應該是仿品）就懸掛於獨立宮正門內側的右牆上。

至於隔鄰編號十三B的新建仿古小木屋，則標示為此處最早移民之一的莫里斯家族（Morris Family）的房舍，木屋裡頭的壁爐、紡車、木質桶勺、床等家具用品，正反映出約兩百年前德州先民的生活寫照。

下一個讓我驚艷的，是景區建築編號十二A的休士頓總統辦公室。原來德克薩斯共和國的建國領袖休士頓總統（如今的德州休士頓市就是因他得名），在一八四二年將共和國的首都由奧斯汀搬遷於此，故而在此地預留了一幢不起眼且空間狹小的總統辦公室，我瞬時驚覺，此處貌似荒原的高地，竟然是曾經的共和國首都。

隨後我們循著輪渡街（Ferry Street）向下坡方向東行，經過了仿古的藥房、眾議院和高等法院、打鐵店等建築。其中景區建築編號八A者最早是作為參議院之用，後來變成一家酒館，它的後方有一座造型特殊的「水窖」（Cistern），是這片地區唯一的「真跡」，且從遠處觀之像是一座軍事碉堡，也吸引我們繞行一圈。

輪渡街東端的終點直抵布拉索河岸邊，這段寬約五十米的狹窄水道，昔時可是位居內陸的首都生命線，這也意味著我們的駐足之處，竟是當年重要的水陸樞紐通衢。

現在這座德州州立的歷史遺址，除了前述的古華盛頓城遺址外，尚有德克薩斯共和國最後一任總統安森瓊斯（Anson Jones）的私人莊園，和一座介紹共和國歷史為主的共和國之星博物館。我們一行既然已經在野餐區酒足飯飽，加以波哥伉儷先前曾經造訪過這兩處，認為並沒有過多精采之處，所以就此打道回府。

返家後我用谷歌地圖再次搜尋複習今日的行程，由於古華盛頓城區的衛星照片尚未更新，所以地圖中只見獨立宮一棟仿古建築而已，周圍還只是荒涼的草地和穿插的樹木，想必今日所見的那些仿古建築群，都是近期大興土木所為。

再者，現今德克薩斯州的這片土地，在過往五百年間曾歷經西班牙、法國、墨西哥、德克薩斯共和國、南北戰爭時期的美國南方聯盟和當朝的美利堅合眾國，共計六個統治政權的更替，也是現今美國聯邦政府下轄五十州中唯一懸掛過所謂「六面旗幟」的南方廣袤大地。

而這次的穿越之旅，讓我們更明瞭一八三六年到一八四五年，脫離墨西哥統治而享國九年多的德克薩斯共和國的歷史，也正是段特殊的「獨立」歷程，從而讓今日的德州州旗廣泛被認定是唯一可以和美國聯邦政府的「星條旗」懸掛於相同的高度、多少具有「平起平坐」之殊榮者。

我們一家多年前，曾飛往東岸賓夕法尼亞州費城，參訪了當地屬於美國開國故事中的重要角色「獨立宮」；這次藉著「賞花」之名，穿越到了德州歷史中的德克薩斯共和國時期，也造訪了此間另一座獨立宮，至少對這個客居之處從聯邦層級到州級階段的發跡，有了充分的理解。

我對太座打趣說，下一次我們應該回到西安和洛陽的漢朝故城逛逛，畢竟那是我們直系先祖漢高祖劉邦，和漢光武帝劉秀建立一統天下的所在。