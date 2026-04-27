「每個男人都有一個摩托夢。」一個年輕媽媽笑著對我說，告訴我她年幼的兒子想坐在我的本田 大摩托上照張相，對於這樣的懇求，我毫不猶豫地答應了。作為一個資深摩托佬，有人欣賞自己的摩托車，自然會心花怒放，何況這個媽媽說的這句話，也是我多年以來的心聲。

屈指一算，三十多年來，我騎過的各類摩托車大大小小加起來已有六輛之多了，雖然它們都不是愛好者心目中的高端豪車，但這些摩托伴隨著我的生活軌跡，載過我的風雨歷程和美好時光，是我這半輩子人生中不可缺失的見證者。

這些摩托車中最讓我難以忘懷的，還是我的第一輛車，一輛國產的五十cc小摩托。它是中國第一款按照仿生學原理製造的摩托車，外形猶如一隻螳螂，品名便為「小螳螂」（見圖）。

三十多年前，我大學畢業後便選擇在老家的一個企業工作。當時國內不太景氣，我的薪水很低，工作七年了，手頭也才有僅僅不到五千元人民幣的積蓄，雖然一直喜歡摩托車，但迫於經濟壓力，也一直只能是一個夢想。

為了改變現狀，我毅然離職去保險 公司，做了沒有底薪的業務員，每天騎著自行車滿大街拉業務，一天下來累得夠嗆。當時極度羡慕路上那些騎著摩托飛馳而過的人，心裡渴望著有一輛屬於自己的摩托車該多好。有好幾次我踏進摩托車店的大門，想用為數不多的存款買一輛摩托車，但一想到懷孕的妻子和即將誕生的孩子，便打消了這個「奢侈」的念頭。

心有所念事竟成，剛巧我的大姊新購了一輛摩托車，一直關愛我的她就將之前買的八成新「小螳螂」送給了我，這意外的饋贈讓我喜出望外。這摩托車小巧玲瓏，排量雖小但比自行車方便多了，有了它，我的活動範圍和時間效率大大提升，讓我在保險公司的工作如虎添翼。它陪著我風裡來雨裡去，在小城裡走街竄巷，成為我忠實的業務夥伴。

隨著我的努力工作，業績也逐漸名列前茅，一年後我便成為業務高手，收入也大大改善，因為業績優異，公司還獎勵了我一輛排量更大一些的摩托車。雖然有了新摩托車，但我對小螳螂依然心存感激，畢竟它是我事業起步時的好幫手。此後幾十年，我又換過幾輛摩托車，也有了汽車，但小螳螂一直存放在我的庫房裡，即使早過了報廢期，我也沒捨得扔掉它。

後來我搬新家時，小螳螂因放置太久，已無法啟動，我把它推到修車行讓師傅修理，師傅看著我的這個老骨董，搖頭說這破車有啥修的價值？修的錢估計比這車還貴，我說：「你只管修好就行。」他哪裡知曉這車承載過親情和我的青春。

當小螳螂的排氣管再次噴出淡藍色的熱浪，發動機突突突地顫動起來時，我的雙眼不由得濕潤，往日的激情歲月彷彿又回到了眼前。