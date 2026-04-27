留在法拉盛的人(上)

你會相信這裡是美國紐約的一座城市嗎——法拉盛 ？街頭人潮洶湧，但總有一些身影，像時間靜止的刻痕，默默守著屬於自己的小店，按自己的節奏生活。

二十多年前，法拉盛還不是今天這樣。緬街上行人稀少，店鋪零散，房子便宜，租買都容易。九○年代來到這裡的老移民 ，數量有限，每一步都是試探，每一間小店都是生計的起點。街角的雜貨鋪、乾淨的小餐館、偶爾的診所，幾乎都是中文招牌。那時候，生活雖然簡單，卻也有自己的節奏。

李叔三十年前從福建來到法拉盛，開了家小餐館。最初只有一張小方桌和兩把凳子，他自己站在爐子前炒菜。顧客不多，工資低，生活緊巴，但李叔每天早晨五時起床去市場買菜，晚上十時才關火。他說：「那時候什麼都不懂，只知道一天不做，明天就沒飯吃。」

如今他的餐館擴大了三倍，樓上租了房子給新移民，但李叔每天仍然站在爐子前，看著街道上川流不息的顧客，有時搖搖頭笑笑：「這地方，方便了，但也熱鬧得讓人心慌。」看到街對面新開的連鎖超市，他有些不甘，卻又無可奈何。

而今的法拉盛，幾乎是另一座城市。街道上人潮湧動，超市、診所、律師事務所、會計事務所林立，公交車上滿是講中文的人，中文廣告充斥著街頭的每一個角落，只需在街上走幾步，彷彿回到了中國某個市區。中文文化充盈每一處空間：不僅僅是語言，而是一種熟悉的生活氣息，一種延續的社區感。

這種變化，對九○年代的老移民來說，是雙面的。便利顯而易見：工作更容易找到，生活更方便，吃飯有了更多選擇，辦事可以用中文溝通。但衝擊也同時存在：房租和房價暴漲，租一間小店或一套公寓壓力陡增。街道的喧鬧帶來了便利，卻也削弱了曾經熟悉的寧靜。

王阿姨和丈夫在緬街開了家雜貨鋪，原本只賣些乾貨和米麵，開張第一年幾乎每天都要熬到深夜。她記得第一次迎接一個新移民家庭，顧客問能不能送貨到家，她就騎著舊自行車幫他們送去，風裡雨裡，從未喊累。現在店鋪裡堆滿了各種零食、生活用品和進口調料，顧客多得連手都忙不過來，王阿姨笑說：「方便是方便，可也沒以前那種慢慢聊的感覺。」每次看到年輕的新移民孩子進店，她總會想起自己當年小心翼翼學中文菜單的日子，心裡有暖，也有一絲懷念。

年輕的時候，這一代人相信努力就會向上，那是一種樸素的信念，只要肯做事，總會一步步走出來。陳伯從廣東來做洗衣店生意，他記得最初連發票上的英文都看不懂，全靠手勢和算盤。每天夜裡，他都一個人坐在收銀台後面數零錢，想著明天該怎麼進貨。

如今，街上同類洗衣店林立，顧客絡繹不絕，但陳伯依然每天早上六時開店，晚上八時關門。他習慣看著店外街景出神：「以前我覺得自己是小鎮裡的陌生人，現在這裡人多了，卻讓我覺得自己更小了。」變化讓他們明白：世界在轉動，而自己在其中的重心必須找到平衡。

中年之後，他們開始更在意穩定。穩定是一種成果，有時也慢慢變成一種停滯，生活像一條緩慢的河，既不洶湧，也不再改變方向。孩子長大之後，這種變化更明顯，很多孩子離開社區，搬到別州或更遠的城市，英語流利，思維西化，不願繼承父母的小生意，也不再頻繁回家。

父母理解這種選擇，卻很難真正進入孩子的世界。餐桌上的話題愈來愈簡單，氣氛也並不激烈，只是慢慢拉開了一點距離。父母習慣節儉、務實，很少談理想；孩子習慣表達、選擇和流動。不是衝突，只是生活節奏不同。（上）