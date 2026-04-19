返鄉探親期間，我幾乎每天都到父親房舍，看望陪伴老父親一陣子。我家距父親家有公交車一站地，每次臨近父親居住樓房時，皆能看見六層樓樓頂的鴿子房，以及不時飛起降落的一大群鴿子（見圖）。望見這一祥和景致，我便想起鴿子主人——黑小子及其趣事。

父親居住的住宅樓建於一九八○年。分房那年，我父親刻意向領導請求要下四門洞一樓，而黑小子父親由於「手臭」，抓鬮抓到了頂天的六樓住房，面對高聳的房屋，黑小子當年養起了鴿子。

黑小子是當地某建築公司的職工。許是父母遺傳基因，許是露天作業風吹日曬，我第一次看到這個近鄰就印下黑的印記：他的面容跟東北的凍秋梨色澤差不多。

黑小子臉面雖然黑，可人卻心靈手巧。參加工作短短幾年，不僅木工手藝在同輩人中呱呱叫，而且靠勤奮好學，瓦匠和油漆工手藝也拉成半拉架，藝多顯神通。還在幾年前，企業還混得過去的時候，他就三天兩頭向單位領導遞上病號診斷，而後扛著木工瓦工油漆工工具，到勞動力市場尋找「第二職業」。黑小子年輕，藝多成了市場上的香餑餑，每個月都能多掙兩、三千塊錢。

俗話說，富庶生閒心，填飽肚皮的黑小子常在人前說：「不能像牛馬似的總幹活呀。」恰巧這時，一個朋友把一對鴿子崽兒送給他，說：「你家住六樓，養鴿子正合適。」黑小子從此迷上了鴿子，他自己動手在房屋窗外搭成兩個封閉式鴿子房，並在房內鋪設十餘個鴿子窩，隨後四處蒐羅鴿子，幾個月下來，他家的鴿子竟有三十多隻。

夏季來臨，封閉鴿子房把黑小子家住房遮擋得悶熱難耐，加之鴿子糞便味不時湧入屋內，嗆得父母不時叨咕屋裡氣味難聞，把鴿子處理掉。正在興頭上的黑小子聽罷如坐針氈，在魚刺和熊掌不能兼得之際，黑小子做出了驚人決定：拿出三萬元人民幣，把同樓的一個單間房買下讓父母居住，父母立時喜笑顏開。

黑小子更為隨心所欲了。他攀上樓頂搭建一個超大鴿子房，並在鴿子房兩側刷兩條油漆線，插上小紅旗，做為鴿子識家標誌。同時，把父母倒出的房屋作為鴿子飼料倉庫和生產基地，凡進入預產期的鴿子一律請進「閨閣」。此外，為了樓頂鴿子房長治久安，免遭鄰居投訴和街道人員檢查，黑小子透過走後門，從市城管部門弄到一張特別許可證明。

黑小子著魔似地養鴿子目的只有一個：讓鴿子掙錢。據了解，當年一對好鴿子能賣一兩千元，若能在信鴿比賽中獲得名次，少說也弄個五頭六百的；還有參與當地的運動會、慶祝活動等，每隻鴿子也能賺二十元。養鴿子讓黑小子獲得了豐潤的外快。

但好景不長，在洶湧的國企改革大潮中，黑小子被無情地下崗了。別人都為失業愁苦不堪，他卻歡喜異常，成了自由公民的他，打工、養鴿子兼顧。

每天清晨，黑小子把鴿子從窩裡抓出投進籠子裡，放到自行車後架，爾後背起各種幹活工具，跨上自行車出發了。黑小子或到渾河大壩、或到河堤公路停下車，打開鴿子籠蓋，一隻隻鴿子飛出鐵籠，飛上藍天，望著群鴿沒了蹤影，黑小子轉身奔向了勞動力市場。

如今，退休回家的黑小子，雖然兩鬢斑白，腿腳拖遝，但一如從前精心飼養呵護著他的鴿子們。