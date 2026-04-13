鏡頭三：引人入勝的演講。演講是李昌鈺 博士當時最重要的社會活動之一，他常年奔波於世界各地，分享經典案例與人生哲思。

二○一一年十二月三日，他在金神大賭場會議中心舉行講座，他的演講生動幽默、邏輯嚴密、證據詳實，又飽含人生智慧，台下聽眾時而凝神專注，時而開懷大笑，時而屏息無聲，時而掌聲雷動。演講結束後，眾人紛紛排隊請李博士簽名留念，其中不乏慕名而來的警察，只為獲得這位「神探」的親筆題字。

鏡頭四：為母親流淚。母親是李昌鈺博士最敬重的人，他的母親於二○○四年去世，享年一百零六歲。丈夫早逝後，李母獨自撫養十一個子女成人，且每一個子女都是大學畢業，並取得博士學位，這在華人 家庭中堪稱奇蹟。

採訪中，李博士對我說：「在我的職業生涯裡，我不懼怕血腥的凶案現場，也不畏懼罪犯的報復威脅。但我也有『怕』的時候，那就是怕我的母親。」當年他本不願出任康州警政廳廳長，母親只說了一句：「你要為華人爭口氣。」他便毅然赴任。

當我問他：「對母親有沒有什麼遺憾？」他沉默片刻，聲音哽咽：「因為工作太忙，我沒能好好照顧媽媽……。」話音未落，這位享譽世界的警偵硬漢，竟在鏡頭前流下了淚水，採訪不得不暫時中斷。那一刻，我深深體會到：真正的強者，不是沒有情感，而是把深情藏在責任背後。

與李昌鈺博士告別時，已是十二月三日晚上十時。我走出李昌鈺刑事科學研究所大樓，紐海文大學校園萬籟俱寂，空無一人。對大多數人而言，這一天已經結束，但對於李博士來說，夜晚的工作才剛剛開始，他要利用這段寧靜的時光，繼續撰寫他的回憶錄與學術著作。

臨行前，我回頭望了一眼那座灰色的方形建築，整棟樓唯有他辦公室的一扇窗還亮著燈。一名七十四歲的老人，仍在電腦前專注地敲擊著鍵盤，為人類留下寶貴的經驗與感悟而孜孜不倦。（下）