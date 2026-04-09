文革時候，城裡所謂的知識青年多半逃不過上山下鄉的命運。下鄉可以到農場，也可以插隊。如果到農場，都是知青，不僅幹活不用跟農民比拚，而且還吃得好一點。插隊時，我們知青戶由四個人組成，四人年紀相仿，性別均衡。我跟另外一個男生是髮小，又是小學和中學同學，之前就認識了；另外那兩個女生讀另外一所中學，之前我們並不認識。下鄉到了一起，住在同一屋簷下，差不多等於逃難到了一起，唯有同舟共濟。於是，我們就一起搭伙吃飯。

第一年裡，由國家供應食油，每個人每月可以買到大米麵粉三十斤，菜籽油四兩；家裡從城裡買來煤炭，我們在農民的幫助下，砌起了煤灶。到了第二年，國家不再供應大米麵粉和菜籽油，我們就只能吃自己的勞動成果，那就是年終從生產隊分得的口糧。

在農場，知青可以輪流做飯，做飯也算出工，有工分可賺；而我們插隊，搭伙過日子，如果待在家裡做飯，是沒有工分的。我們便只有在收工之後，顧不得疲憊，生火做飯。

大家沒有具體分工，都爭著幹活。水缸裡沒有了水，就去擔水；洗菜、炒菜、淘米、做飯、洗碗，大家都奮勇爭先，生怕吃了閒飯。我和那個男生都搶著做菜，不僅是不願吃閒飯，而且還有一點小心思，那就是覺得人家做的菜不好吃，只有自己做，才能掌控做菜的風格，做出適合自己胃口的菜。

多年以後，我把跟那個男生爭著做菜的趣事說給了妻子聽，她為那兩個女生憤憤不平，說：「那人家就只有出門挑水，幹重活。」其實，實情不是這樣的，我和另外那個男生除了爭做菜，挑水之類的重活也是爭著幹的。

搭伙做飯除了要付出勞力，還要付出財力。我們有一個帳本，把每人的花費記下來，到了月底，大家平攤，多退少補。大家都不計較誰付出多了，誰吃多了。

我們該吃飯的時候總是有飯吃，廣受羨慕。我們公社其他知青點，都是一個人開伙，吃了上頓愁下頓，不是沒燒的，就是沒米下鍋，先是把隔牆的竹篾燒了，再把集體存放在知青屋橫梁上的木板也燒了。於是，我們這裡就成了打秋風的好地方，好些知青藉故來造訪，賴著不走，蹭飯之後才會抹抹嘴離去。

全縣插隊的知青集體戶中，也有一起搭伙過日子的，但好景都不長，不久就散伙單幹了。而我們這個集體戶居然長長久久，直到大家最後離開了農村。當地農民提到我們，都彷彿看到了奇蹟，翹起大拇指，以肯定的口吻讚許道，我們是全縣知青中搭伙做飯，堅持下來的唯一一家。其實，我們並不需要什麼意志力來堅持，在一起搭伙做飯，就像抱團取暖一樣自然。