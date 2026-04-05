在廣州，木棉花並不被當成什麼稀罕物。春天一到，它就在那裡，開在街角，開在老城的路旁，也開在學校圍牆外，紅得很實在，不輕，不飄，也不取悅人。廣州人路過它，大多不會停下來拍照，更不會討論它象徵什麼。它只是年年如此，照例開著。

木棉花很大，花瓣厚實，顏色沉，開得不高調，卻也不含蓄。它不像櫻花那樣讓人仰頭看，也不像梅花那樣被反覆品評，更多時候，只是開在視線的邊緣。走著走著，一朵掉下來，「砰」地一聲砸在地上，悶悶的，有人會撿起來看一眼，又很快放下。它太硬、太重，不適合插瓶。

小時候我們並不覺得木棉花好看，它不柔軟，不溫順，也不容易凋零成一地詩意。落在地上的花，完整、結實，像是把力氣用盡了才肯鬆手。廣州的春天潮濕而忙，沒人有耐心等一朵花慢慢謝。

後來才明白，木棉花不是給人欣賞的，它更像廣州這座城本身，不解釋，也不迎合。它不靠香氣取勝，也不靠姿態博得喜愛，只是站在那裡，用自己的方式，把季節撐住。

很多外地人來廣州，會問：「你們的市花為什麼是木棉？」廣州人往往答不上來，不是不知道，而是沒必要回答。木棉花之所以在這裡，是因為它適合，適合這片土地的濕熱，適合街道的灰塵，也適合一年一年不被打斷地生長。它不需要被定義。

關山月畫過木棉，畫裡沒有溫柔，只有骨力。花開得像火，卻不輕浮；紅得很滿，卻不喧嘩。那不是讚美，而是認同，畫的是一種站得住的東西。木棉花落下來的時候，往往很乾脆，沒有纏綿，沒有拖延，整朵掉下來，完整，沉默。廣州人看見了，也只是繞過去繼續走，日子還在前面，沒空為一朵花停留太久。

有些城市的花是讓人記住的，木棉不是，它更像一種背景，一種你走得很遠之後，才突然意識到曾經一直在身邊的東西。後來你在別的地方看見花開，會下意識地比較：太輕，太軟，太容易被風帶走，這時候才會想起廣州的木棉，不漂亮，但可靠。外地人往往比廣州人更急著給木棉下定義，而廣州人，只是年年走過，看它開，看它落，也不覺得需要多說什麼。