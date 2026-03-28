我在整理爸爸媽媽遺留的老照片時，看到了王伯伯的全家福照片（見圖），前排是王伯伯伉儷和孫子孫女，後排左起是女兒、兒子、媳婦。在那個動盪的大時代中，有著太多悲哀離別的故事，但是王伯伯卻是在烽火連天的亂世中，在爸爸媽媽的作媒牽線下，有了天賜良緣的美滿家庭。這一段故事，爸爸媽媽經常提起，我是從小聽到大。

一九三七年抗日戰爭爆發後，十八歲的爸爸正在山東曲阜讀書，投筆從戎報效空軍，投入了抗日大業中。抗戰勝利後，他來到了青島，與媽媽結為連理。不久，國共內戰的戰火迅速蔓延，爸爸帶著媽媽離開青島，隨著空軍轉戰各地。

爸爸後來調到廣西桂林的空軍基地，媽媽和一些空軍眷屬在基地外面租用民宅居住。當時人民流離失所，四處可見逃避戰火的難民，人命如草芥。有一天媽媽看到房東大嬸收容了一個衣衫襤縷的姑娘，房東說這姑娘父母雙亡，孤苦伶仃地逃難到這裡，就暫時收容她。

媽媽看到這姑娘挺可憐的，一個單身孤女是要何去何從？相處過後，媽媽很喜歡她，她的相貌清秀，個性也好，於是就想到了一個主意，不僅能幫助這名姑娘，還能積累福德，促成一樁美滿姻緣。

王伯伯是爸爸在空軍基地的袍澤，他也是山東人，有直爽的個性，忠厚老實，而且還是單身，住在軍營中。媽媽讓爸爸去問王伯伯的意願，她想要當媒人，撮合王伯伯和那名姑娘，爸爸也很賛成。媽媽接著再去和房東大嬸商量，房東也認為這是一個好主意。

爸爸回到基地後，先徵詢了王伯伯的意思，王伯伯有意願。爸爸先帶著他回家吃晚飯，同一時間，房東大嬸不落痕跡地帶著那名姑娘過來坐了一會兒，大家興致盎然地聊天說笑，看起來雙方的印象都不錯。

事後爸爸詢問王伯伯的意見，王伯伯很滿意。房東於是直接開門見山地告訴那名姑娘，想要為他們兩人作媒，問她印象如何，姑娘也對王伯伯有好感。接著王伯伯便天天跑來和姑娘聊天，增加彼此了解，一個月後，就決定籌辦婚禮了。

當時的情況艱難，物資匱乏，一切從簡。房東整理出來一間房間，爸爸找了一張紅紙寫上端端正正的「囍」字，貼在門框上，那就算是新房了。

結婚那天，媽媽和房東做了一桌的酒菜，爸爸是主婚人，房東當證婚人，主婚人和證婚人講了幾句祝福的吉祥話，然後大家鼓掌，就算完成了結婚儀式，大家喜氣洋洋地吃喜酒，一個新的家庭就此組成了。

在戰火連天中，這名流離失所的姑娘找到歸宿，締結了良緣。有道是，千里姻緣一線牽，正是因為處在風雨飄搖的時代，這段姻緣顯得格外珍貴。王媽媽婚後在我們隔壁租屋住下來，大家互相照應。一年多後，她生下一個男孩，王伯伯還請爸爸給兒子取了名字。

一九四九年，他們隨著空軍從海南島撤退到了台灣，爸爸被調到新竹的空軍基地，王伯伯則是被調到台南的空軍基地。以後的幾十年，雙方幾乎也沒有聯絡了。

一九七四年，我開始服兵役，我是陸軍砲兵科預備軍官，到位於台南的砲兵學校受訓三個月。我去受訓前，父母親特地交代我，到了台南，一定要去找王伯伯，媽媽說他似乎住在一個空軍眷村裡。

我打聽到了空軍眷村的位置，在星期天休假時特地去了一趟。每個眷村都有一名村長，我先找到村長家，他聽到我來找人，就拿出眷村名冊，可是查不到王伯伯的名字。我想起爸爸曾經講過他給王伯伯兒子取的名字，就請村長查一下他兒子的名字，果然找到了。

村長帶我到了他們家，王伯伯非常意外和驚喜。王伯伯說他改名字了，因為以前他和一名上級長官同名同姓，依照軍方的規定，低階的軍人要被迫改名。中國人常說「大丈夫立不更姓，坐不改名」，沒想到在那個時代，當姓名與長官相同時，還要被強迫改名字。

幾十年前，在狼煙四起的亂世中，爸爸媽媽當起了月下老人，牽起了一段姻緣。有人說月老見證三世情，這句話實在不虛假，如今由我這個第二代，來見證了爸媽當年促成的美滿家庭。我和王伯伯互相詳述了家我在整理爸爸媽媽遺留的老照片時，看到了王伯伯的全家福照片（見圖），前排是王伯伯伉儷和孫子孫女，後排左起是女兒、兒子、媳婦。在那個動盪的大時代中，有著太多悲哀離別的故事，但是王伯伯卻是在烽火連天的亂世中，在爸爸媽媽的作媒牽線下，有了天賜良緣的美滿家庭。這一段故事，爸爸媽媽經常提起，我是從小聽到大。

一九三七年抗日戰爭爆發後，十八歲的爸爸正在山東曲阜讀書，投筆從戎報效空軍，投入了抗日大業中。抗戰勝利後，他來到了青島，與媽媽結為連理。不久，國共內戰的戰火迅速蔓延，爸爸帶著媽媽離開青島，隨著空軍轉戰各地。

爸爸後來調到廣西桂林的空軍基地，媽媽和一些空軍眷屬在基地外面租用民宅居住。當時人民流離失所，四處可見逃避戰火的難民，人命如草芥。有一天媽媽看到房東大嬸收容了一個衣衫襤褸的姑娘，房東說這姑娘父母雙亡，孤苦伶仃地逃難到這裡，就暫時收容她。

媽媽看到這姑娘挺可憐的，一個單身孤女是要何去何從？相處過後，媽媽很喜歡她，她相貌清秀，個性也好，於是就想到了一個主意，不僅能幫助這名姑娘，還能積累福德，促成一樁美滿姻緣。

王伯伯是爸爸在空軍基地的袍澤，他也是山東人，有直爽的個性，忠厚老實，而且還是單身，住在軍營中。媽媽讓爸爸去問王伯伯的意願，她想要當媒人，撮合王伯伯和那名姑娘，爸爸也很贊成。媽媽接著再去和房東大嬸商量，房東也認為這是一個好主意。

爸爸回到基地後，先徵詢了王伯伯的意思，王伯伯有意願。爸爸先帶著他回家吃晚飯，同一時間，房東大嬸不落痕跡地帶著那名姑娘過來坐了一會兒，大家興致盎然地聊天說笑，看起來雙方的印象都不錯。

事後爸爸詢問王伯伯的意見，王伯伯很滿意。房東於是直接開門見山地告訴那名姑娘，想要為他們兩人作媒，問她印象如何，姑娘也對王伯伯有好感。接著王伯伯便天天跑來和姑娘聊天，增加彼此了解，一個月後，就決定籌辦婚禮了。

當時的情況艱難，物資匱乏，一切從簡。房東整理出來一間房間，爸爸找了一張紅紙寫上端端正正的「囍」字，貼在門框上，那就算是新房了。

結婚那天，媽媽和房東做了一桌的酒菜，爸爸是主婚人，房東當證婚人，主婚人和證婚人講了幾句祝福的吉祥話，然後大家鼓掌，就算完成了結婚儀式，大家喜氣洋洋地吃喜酒，一個新的家庭就此組成了。

在戰火連天中，這名流離失所的姑娘找到歸宿，締結了良緣。有道是，千里姻緣一線牽，正是因為處在風雨飄搖的時代，這段姻緣顯得格外珍貴。王媽媽婚後在我們隔壁租屋住下來，大家互相照應。一年多後，她生下一個男孩，王伯伯還請爸爸給兒子取了名字。

一九四九年，他們隨著空軍從海南島撤退到了台灣，爸爸被調到新竹的空軍基地，王伯伯則是被調到台南的空軍基地。以後的幾十年，雙方幾乎也沒有聯絡了。

一九七四年，我開始服兵役，我是陸軍砲兵科預備軍官，到位於台南的砲兵學校受訓三個月。我去受訓前，父母親特地交代我，到了台南，一定要去找王伯伯，媽媽說他似乎住在一個空軍眷村裡。

我打聽到了空軍眷村的位置，在星期天休假時特地去了一趟。每個眷村都有一名村長，我先找到村長家，他聽到我來找人，就拿出眷村名冊，可是查不到王伯伯的名字。我想起爸爸曾經講過他給王伯伯兒子取的名字，就請村長查一下他兒子的名字，果然找到了。

村長帶我到了他們家，王伯伯非常意外和驚喜。王伯伯說他改名字了，因為以前他和一名上級長官同名同姓，依照軍方的規定，低階的軍人要被迫改名。中國人常說「大丈夫立不更姓，坐不改名」，沒想到在那個時代，當姓名與長官相同時，還要被強迫改名字。

幾十年前，在狼煙四起的亂世中，爸爸媽媽當起了月下老人，牽起了一段姻緣。有人說月老見證三世情，這句話實在不虛假，如今由我這個第二代，來見證了爸媽當年促成的美滿家庭。我和王伯伯互相詳述了家庭的情形，他有一兒一女，兒子在外地就業。看到他們家庭美滿，想到他們輾轉千里從桂林到了台灣安身立命，我只能想像著他們在桂林時婚禮的簡陋。

由於我的造訪，爸爸和王伯伯又重新搭起了聯絡的橋梁。不久之後，王伯伯特地來新竹拜訪爸爸媽媽，他們是幾十年不見的好友，爸媽還是他當年的媒人，我們兩家的第二代從此也開始了來往和互動。庭的情形，他有一兒一女，兒子在外地就業。看到他們家庭美滿，想到他們輾轉千里從桂林到了台灣安身立命，我只能想像著他們在桂林時婚禮的簡陋。

由於我的造訪，爸爸和王伯伯又重新搭起了聯絡的橋梁。不久之後，王伯伯特地來新竹拜訪爸爸媽媽，他們是幾十年不見的好友，爸媽還是他當年的媒人，我們兩家的第二代從此也開始了來往和互動。