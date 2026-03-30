一九七七年我從高雄師範大學結業後，開始第一年的教學實習。我被分發在台南市郊的一所中學，在這純樸的環境裡，結識了一群年輕的男女同事，大家關係融洽，相處甚歡。其中有一名教英文的蔡老師，年紀稍長，有兩個孩子，他身材清瘦，戴著一副黑框的深度近視眼鏡，像個典型的文弱書生。據知，他當時婚姻狀況不穩定，正在與妻子鬧離婚。

看著蔡老師每日心情沮喪，獨自帶著兩個幼兒，非常辛苦，這一群同事們便提議，邀蔡老師帶上孩子和我們一道去台南虎頭埤，來個一夜遊的露營活動，順便散心。這是我此生第一次參加露營。

當年虎頭埤尚未開發成現代化的露營區，露營烤肉不須申請，也無人監管。我們選了一個秋高氣爽的周末，帶著帳篷、露營道具和食物，搭乘客運公車，一行人來到風景亮麗的虎頭埤。此處遠離塵囂，沒有任何的世俗干擾，四周景觀宜人，湖畔樹林下環境清幽。我們先在環湖步道上漫步閒遊，欣賞五彩斑斕的日落美景，同時熟悉環境，而後找定了一處空曠平坦的草地搭帳安營。

蔡老師領著兩個幼兒在一旁湊熱鬧，我和另外四名女同事則一面忙，一面陪孩子們玩，逗他們開心。孩子們好奇地看著我們釘營釘，搭起兩個大帳棚，生起營火，將肉放上烤肉架烘烤。當一切就緒後，我去附近的井邊打水，然後燒水泡茶。

隨著夕陽西下，天色漸暗，厚厚的雲層擋住了月亮，猶如一塊遮光的大簾幕將天光完全屏蔽，讓大地壟罩在暗夜裡。如此氣氛更增添幾許露營的情趣，大夥圍繞著營火唱歌、聊天、說笑話、講鬼故事，好不愜意。蔡老師也難得放鬆，情不自禁地唱起當年流行的英文情歌，兩個幼兒顯然已玩累，依偎在父親懷裡睡著了。我意識到茶水將盡，便起身去井邊打水。

此時，我突然感受到有些鬼影幢幢，似乎有人在四周晃動。我立刻提高警覺，腦海中浮現出一些不祥的念頭，擔心會有歹人盯上我們，莫非想要劫財劫色？此刻才後悔忘了帶手電筒，我低聲地提醒同事們關注周遭的狀況。

我掄起一根打狗棍，全身緊繃著，探查著外圍環境的虛實。天色雖暗，隨著旺燒的營火，我依稀能觀察到一些動靜，終於確定有數個人影在附近監視我們，同事們都變得緊張起來。

大夥中，就屬我最為壯碩，保護同事便是我義不容辭的職責。我對著黑夜中的人影大聲怒喝道：「什麼人？」對方是一片寂靜。我拿著打狗棍重重地敲打著一旁的樹，給對方威嚇，同時藉以壯膽，再大聲道：「什麼人？幹什麼？再不說，別怪我不客氣了。」

對方終於出聲了。原來，是蔡老師的妻子得知我們要在此露營，便找了兩名女伴陪同想來看孩子。一時間有些劍拔弩張的對立，我勸蔡老師多加克制，以文明的方式解決紛爭。

我讓蔡老師與蔡太太帶著孩子入住我先前預定的帳篷，幾名女同事擠入另一個帳篷，陪同蔡太太前來的女伴們則先行離開。我只好一直在附近漫步巡邏守夜，直到天明。

我隱約聽到蔡老師與夫人在帳篷裡傳出的聲音。剛開始時，有些厲聲的斥責，隨後聽得哽咽與哭泣聲，而後是低聲細語的談話，並夾雜了笑聲。他們一宿都在溝通交流，好像要把三世未能說完的話一次補足。

清晨，豔陽高升，我由於徹夜未眠，感到精疲力竭，幾個同事感謝之情溢於言表，都將我視成他們的守護英雄。當我看著蔡老師和妻子抱著孩子，手牽著手，含笑離開時，我想我做成了一件好事，幫蔡老師挽回了他的婚姻。雖事過將近五十載，我永遠記得這第一次露營的經歷。