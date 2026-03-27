由於父母分開住，母親忙於工作和家務，父親不在身邊無法照看我和弟弟，我倆就變成了「散養」的狀態。我和弟弟雖然一直成績可以，但不是最優秀的，而且自我要求不高，屬於滿足現狀一類，每天做完功課後，就成了街上的野孩子。這樣快樂的日子過了大半年，我的升初中考試發揮不好，只考進了一般的中學，父母才驚覺這樣下去我連大學都考不上。

於是，初中的三年，我是在父母的嚴厲監管下度過的。父親每天城裡鄉下兩頭跑，我耳邊經常響起他錄音式的語錄：「知識改變命運，知識不僅可以改變階級，也可以帶來美好生活。」在街上無拘無束玩耍、奔跑的日子離我而去，取而代之的是看不完的參考書、做不完的題。有時候我累了，站在陽台上望望遙遠的天空，再看看街上的小孩，然後回去繼續學習。

臨近中考時，發生了一件我們永遠都想不到的事：被屋主逼遷。剛開始時我們覺得很奇怪，為什麼讓我們住了四年才逼遷？後來才知道，是屋主的親戚想從鄉下搬來城裡住，方便他的小孩在城裡讀書。於是，一場拉鋸戰就此展開：屋主說我們沒經她同意就住了進來；我父母說親戚讓我們住她的房子，而且四年來我們按時交房租，屋主收下房租就代表同意將房子給我們住。

屋主三天兩頭來我家鬧，先是大聲嚷嚷，接著就在左鄰右舍散布謠言，最後還找街道辦事處的人來調停。我正值中考的衝刺階段，父母深知這樣的吵鬧會影響我學習，但苦於無處可搬，唯有堅持陣地。我中考的前三天特別緊張，基本上睡不著，可以說自從逼遷事件開始後，都沒怎麼睡好過。可想而知，我的中考沒考好，語文成績還可以，數學和英文比我預想的還要差。我又一次進入一個普通學校讀書。

命運就是愛開玩笑。我進入高中讀了一個學期，爺爺從香港得到一筆賣房款，於是我們有錢在南門區買了一間商品房，搬出了香花街。我常常想，如果家裡早點有錢買房，我的中考是不是可以考得好一點？如果我考入縣城最好的高中，我是不是可以考上更好的大學？如果……，可真實的生活是不存在「如果」的。

搬家後，由於高中課程緊，我很少回去看望小伙伴們，但從父母口中知道，我的鄰居們陸陸續續買了商品房，搬出香花街。人與人之間的緣分真是很奇妙，有緣千里來相會，但天下也沒有不散之筵席，人來人往，才是生活的常態。（下）