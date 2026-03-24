「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」蘇東坡的「惠崇春江晚景」點出河豚上市的季節。定居大海的河豚，每年早春成群溯江而上，迴游至長江下游南通至蕪湖段，產卵育兒，因此驚蟄至清明這段時期，是捕撈河豚的最佳時節。

河豚是「長江三鮮」（刀魚、河豚和鰣魚）之一，肉質鮮嫩，為餐桌上不可多得的美味，民間有「不吃河豚，焉知美味，吃了河豚，萬鮮無味」之說。但是河豚是有毒魚類，如果剖洗烹飪不道地，會置人於死地，而且無特效解救藥，因此民間有「拚死吃河豚」戲言。

當年大文豪蘇東坡喬居常州親戚家，曾專程到江陰品嘗河豚，有人問他滋味如何？他說，拚死吃值得。可見味道之鮮美。

以往由於不注意長江水產資源保護，竭澤而漁，加以沿江工廠不斷排汙水，「長江三鮮」已成風毛麟角，幾乎絕跡。從本世紀開始，長江中下游實行封江禁漁，對違規者嚴懲不貸，長江生態平衡逐漸恢復，水產品種和數量均顯著提高。

科學家研究發現，河豚毒素並非其體內生來具有，只因長期生活在大海，不斷吞食含有毒素的海藻，日積月累富集於肌膚和內臟。人工飼養的河豚則無毒。

江陰申港漁民鄭金良多年來潛心研發「長江三鮮」養殖，特別是河豚，引長江水培育幼苗，獲得豐碩成果，堅持每年向長江放流魚苗數十萬尾，而分文不取。如今鄭家養殖的河豚，一年四季均有上市，成為餐桌上的美味佳餚，不過其滋味較野生河豚遜色。

上世紀八○年代早春的一天，我去故土掃墓，途經以食河豚著稱的靖江縣城，好客的友人設河豚宴款待。那天應邀前來的親朋好友坐一桌，餐桌上照例先擺設幾味冷盆小菜，水酒、飲料什麼的隨意斟，邊吃邊聊。

大家吃興正濃，一個盛得滿滿的大號碗端到圓桌中央，碗中之物乃「拚死吃」的大肚皮怪物。一名年約二十多歲的小姐出場，笑容可掬地舉筷道：「各位嘉賓，今天河豚宴由我掌勺，請允許我先嘗。」說著夾了一大塊送入口中。這是河豚宴席上一條不成文的規矩，負責剖洗與烹飪的廚師得當眾先嘗，以表示對眾賓客高度責任心。

我見了不由得一怔，以往本埠各大餐館供應河豚佳餚，無不由等級廚師親自剖洗與掌勺，這裡怎麼讓這個不起眼的黃毛丫頭操作呢？不由得疑慮：這名廚師資格太嫩，信不過。

作為醫師的我，眼前立刻浮現往日「拚死吃」之輩中毒時的狼狽相，那垂死前的慘狀，以及家屬嚎啕大哭、痛不欲生的場景，不由得毛骨悚然，此刻吃興全消。為了嘗新鮮、飽口福，萬一落得如此這般下場，讓醫界同行前來搶救，豈不貽笑大方。於是筷下留神，不敢造次，只打「擦邊球」，吃些普通、無風險的菜，自始至終只吃了麻將牌大的一塊，也算嘗到這個不可多得的人間美味，不辜負東道主的盛情款待。

掃墓完畢，回到這個朋友家，見剛才餐桌上那些大快朵頤的座上客，個個安然無恙，此刻牌興正濃。為彼等慶幸之餘，由衷讚嘆那名掌勺小姐高超的廚藝，堪與大餐館等級廚師比高低；同時暗自為剛才提心吊膽、停箸不前的窘相而羞愧，我乃餐桌上的懦夫也，錯過這個千載難逢大飽口福的機會，不勝惋惜耳。