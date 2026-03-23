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送孫子的老骨董

姚全興
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我從上海準備回紐約，一邊收拾東西，一邊想給孫子帶一件有意義的禮物。忽然看到雜物堆裡，有幾十年前孩子用過的算盤（見圖），送給孫子不是很好嗎？轉念一想，這是老骨董了，萬里迢迢帶到大洋彼岸，有什麼用呢？

到了家裡，我把算盤晃了晃，算盤珠子嘩啦啦地響，吸引住了孫子的眼球，問：「這是什麼東西啊？從來沒見過。」我說是算盤，這是中國古代就有的計算工具，了不起呢。「現在，你們都有現代的計算器，可是這算盤還是很有用處，我特地從中國帶來送給你的。」我兒子笑了笑說，這老物件早就被時代淘汰了，現在誰還用算盤計算啊？

兒媳說，她看到報紙上的廣告，有人辦學習珠算的補習班，說中國人應該繼承發揚珠算文化。這說明珠算這種傳統文化還是值得重視的，它的作用也許是現代計算方法不可代替的。

我對孫子說了學珠算的意義和作用，他似懂非懂地點點頭，表示很有興趣。我覺得這算盤有用武之地了，以後把珠算口訣打印出來給他，讓他學一點初步的珠算方法。他會喜歡這算盤的，讓下一代掌握一種傳統計算技能，不是很有意義的事嗎？

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