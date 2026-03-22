對於一個攝影愛好者來說，我時常覺得能生活在陝南的小城市裡是一種幸福，秦巴山鄉淳樸的民風和傳統生活方式的遺存，為攝影創作提供了許多有趣的素材和便利的環境。自從愛上了攝影，我便喜歡在閒暇之時，約上幾個好友或者乾脆一個人去周邊山鄉的集鎮趕集采風。

多年來形成的慣例，陝南山鄉的集市分長日集和擇日集，一般大一點的集鎮天天有集，小一些的集鎮便根據單雙日逢集。那些相鄰的小集鎮大都約定俗成，分成單雙日輪流逢集，這樣既方便了周邊的百姓買賣，也能吸引更多的流動商販。

平日裡這些小集鎮安靜而寂寥，難得見到幾個人，但一到逢集的日子，呼啦啦地從四鄰八鄉一下子聚攏來的人流，讓集市變得熱鬧喧囂。山民們背著竹編的背簍走向集市，背簍裡面裝著平日裡積攢下的雞蛋鴨蛋、房前屋後種植的各色時令果蔬、自己養大的雞鴨、燻製的黑黝黝臘肉、從山上採集的各種奇奇怪怪中藥材等等，在集市上售賣後，又購進自己所需的生活物品。

也有人不買不賣的，就是到集市上湊個熱鬧，會會多日不見的老哥老姐，東逛逛西瞧瞧與相識的熟人打個招呼，去茶館坐坐和茶客們諞個閒傳，在煙繞氣騰中悠閒地打發打發時光；或在小街上的釀酒作坊喝一杯素酒，在微醺愉悅中同老哥兒們吹吹牛。

年前的集市是一年當中最紅火的時候，人們用忙碌一年辛苦換來的收穫，為家人們添置過年的備需，大人小孩的臉上都洋溢著喜悅的神情。

紅紅綠綠的年貨堆滿了攤位，大紅燈籠、鮮紅的春聯飄舞在街邊，這個時間去趕集，最能感受到久違的年味和濃濃的人情。

趕集就如山鄉人家的節日，早早起來收拾妥當，穿上體面的衣服，或帶上自家的貨物，或帶著滿眼的期望，匆匆地走進熙熙攘攘的集市裡。無論賣或買的過程都充滿著收穫的喜悅，平日裡勞作的辛苦也暫時忘卻在此起彼伏的叫賣聲中。

雖說年輕一代的腳步和目光早已移向了城市和互聯網，小小的鄉村集市已無法滿足他們的渴望，但老一輩的山鄉人依然對自己身邊進出多年的集市懷有深深的情感，這裡熟悉的氛圍和交易的方式，讓他們感到隨意而舒心，再說，小集鎮上的一切已經可以滿足平日裡按需所求的簡樸生活。在日出而作、日落而歇的平淡日子裡，趕集早已成了山鄉人調劑生活、知曉外面世界的一種重要手段和精神享受。

集市上四元（人民幣，下同）連洗帶理的理髮攤子，客人接二連三讓師傅應接不暇；兩元管飽的小吃店，一個大餅、一大碗菜豆腐稀飯讓趕集人吃著最實惠的餐食；推著陳舊的飛鴿、永久加重自行車行走在人流中的老者；靜靜地坐在擺著手工編製竹簍、竹筐、竹籃攤位後面的山民；高聲吆喝著的小商小販；頭上紮著馬尾辮修理著自行車的老哥；坐在店門口補鍋補盆的老工匠……，諸如此類的場景，瞬間讓時光彷彿回流到二、三十年前，與現代城市的生活形成了巨大的反差。

我不時穿梭在人頭攢動的集市裡，追尋著那些樸素而自然的畫面，捕捉著合適的時機，將這些難得的生動情景和人物定格在鏡頭中（見圖），在收穫著一份份精采和欣喜的同時，也讓它們成為永恆的記憶。這些充滿煙火氣息的山鄉百姓生活場景，也許再過若干年後，隨著時間流逝會漸漸地不再重現。

老劉是我在趕集時認識的一名製籠工匠。陝南的新集鎮是著名的麵皮之鄉，老劉早年從四川的老家來到這兒開了一間製作蒸籠的作坊，憑著精湛的手藝，在集上一紮就是二十來年，製作的蒸籠隨著外出謀生的麵皮客遍布全國各地。一個偶然的機會，我被他製作籠屜的過程深深吸引，在徵得他的同意後為他拍攝了一組照片，其中一張還在報紙上刊登過。後來我專門洗出一張送給了他，老劉見到自己的照片高興得合不攏嘴，說以前也有人給他拍過照，但給他送照片的我是第一個，這也是他唯一的一張工作照，邊說邊不住地謝謝我。

透過這件事也啟發了我，趕集采風時我遇見的山民，估計許多人多年都沒有照過相了。從此之後，我把拍過的山民們的照片挑選後，都洗了出來放在攝影包裡，再次遇見時便免費送給他們，看著他們見到自己照片時臉上的驚喜，讓我也心悅氣爽，同時還拉近了我和他們的距離。透過一來二往的溝通交流，每張照片都濃縮了一段故事，期間也增添了不少的樂聞趣事。

當然，每次趕集除了拍照采風，還可以順便採買些城市裡不多見的特色美食、新鮮時蔬。山民們自產的百花味土蜂蜜、脂白如玉立而不倒的土豬肉、帶著春天氣息的椿芽醃菜、從蒸鍋中剛剛流淌出醇香的包穀酒，以及沾著泥土芳香的蘿蔔白菜等等，當這些蘊含著濃濃鄉土味道的食材從舌尖滑過之時，總會讓人感受到山野的氣息，回味悠長而浮想聯翩。

陝南山鄉的集市，凝聚了最質樸的人間煙火，演繹著妙趣橫生的百態人生。在擦肩接踵的人流中，總能捕捉到一張張鮮活的生活畫面，品味到山鄉傳統的醇厚味道，體驗到生活的不易和時間的回轉，在嘈雜喧鬧裡尋覓到原生態的鄉音鄉情，讓人在慢時光裡品味到一種遠離塵囂的愉悅自在。