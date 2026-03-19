作家樓紹棠和我父親在抗日戰爭時一起入伍從軍，他們被分發在同一連，連上大部分袍澤都是來自他們的家鄉浙江諸暨縣楓橋，政府遷台後，也在總統府警衛大隊一起服役。父親帶我參加台北諸暨同鄉會都會遇見他，他對看面相談命理有獨特的研究，出版了五冊「古今中外相學通鑑」，每次見到我，他就說我的人中長且深，一定會長命百歲，我想這話誰聽了都會心花怒放。

他從小有每天讀書寫日記的習慣，一九九一年，他整理由浙江應徵入伍、行軍到抗日戰爭時的陪都重慶，以及在那服役的日記，寫了「前軍事委員會警衛團第二營第五連袍澤五十年回憶錄」，印成小書，送給在台的老兵袍澤每人一冊，送書時我剛好在場，也附帶拿了一本。看完後，我驚喜欲狂，這不正是父親抗戰時投身軍旅，追隨國民政府軍事委員會蔣委員長的從軍記嗎？我同時亦很納悶，為何父親生前從未跟我提及此事？

一九四一年五月，為了加強重慶和蔣委員長的警衛兵力，第二營營長王惕吾，也是聯合報創辦人，率領有關幹部到浙江招幕衛士，父親應徵入伍，和所有新兵一起到江西鷹潭艾家村集中，被編為第五連，接受三個月預備教育及基礎訓練。接下來八月三十一日開始行軍，跋山涉水前往重慶，途中經過江西、湖南、廣西、貴州、四川五省，於十一月二十三日安抵重慶，駐足南岸中梁山。

整個行程約四千六百零三華里，沿途大都是靠著步行，偶爾乘火車或搭渡船，每日僅食兩餐，一路上大部分時間，所有人員均處於飢餓狀態，每回飯未煮好，大家早已圍在行軍鍋旁，等著搶吃鍋巴。休息時間，大家便忙於編製草鞋，因軍需供應匱乏與地形環境需求，只好用糯米稻草或柔軟、有韌性的植物纖維自行編打草鞋，會木工的則製木板車以便裝載笨重的行李及糧秣。

到達重慶，所有新兵隨即接受四周的基本教練。由於長途跋涉，不是寄宿民間廊簷下，就是露營郊野，濕氣攻身，平均每連五十人都得了疥瘡，奇癢無比而抓出血來。好在重慶近郊有兩處溫泉，北溫泉和南溫泉，因為南溫泉離城市較近，所有患者到那經過半個月的溫泉浴，疥瘡居然全部消失了。

一九四二年元月二十二日，蔣委員長親臨中梁山對全體人員訓話，語重心長，說明人生之意義及目的，強調人生不過百年，但有重於泰山、輕於鴻毛之別。二月一日，全員宣誓加入中國國民黨，在營長率領下，到蔣委員長兼校長的貴州遵義步兵學校受訓半年。受訓期間的伙食問題非常嚴重，每人每日只有定量二十二兩糙米，外加一些青菜，根本不能飽腹，好在四川特產榨菜在當地非常便宜，但天天吃榨菜卻倒盡了所有人的胃口。

訓練完畢，九月一日撤離遵義，九月十日返抵中梁山，接著便奉命移駐重慶黃山（和安徽風景名勝區黃山不同），擔任警衛任務。為躲避日機轟炸並避暑，蔣委員長與夫人在重慶的抗戰官邸就選在黃山，它位於重慶市南岸區南山。重慶是一座山城，到處均鑿防空洞，可容納全市民避空襲。黃山共有十八處崗哨，除了大門第一哨為複哨，其餘都是單哨，每人晝夜各一班。

在黃山站衛兵期間，營部辦理各種學術講習，提供國文、英文、數學和體能訓練的課程，成績優異的衛兵，就保送到戰時由南京遷到成都的陸軍官校二十期受訓。

父親投身軍旅，追隨國民革命軍蔣委員長抗戰，赴台後繼續擔任元首警衛工作。感謝父親袍澤樓紹棠贈予我深具歴史價值的回憶錄，它不但提供我這篇文章重要的參考資料，並且讓我深刻了解蔣委員長的子弟兵如何由招募開始，不斷訓練，堅守個人崗位，付出巨大的犧牲來保護元首的安全。

世報50周年