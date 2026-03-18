手寫日記七十年(上)

作者一九五七年至一九七六年的日記本。

在高科技日新月異發展的今天，互聯網已成為現代人工作、學習不可或缺的工具，現在已經很少人用手寫字了。我是從一九五七年開始寫日記，一直堅持了七十年從未間斷。近日在中國的二兒子整理老宅儲藏室的時候，找到了我早年存放的一些日記本。

我從一九五七年初中二年級開始，用一個小記事本記錄一些重要事情，其中有兩頁記錄著全班同學的名字、座次和外號。如今看到當年這些熟悉的名字，彷彿又回到七十年前同學們在學校共同學習的情景，當我看到每個同學的外號，一個個活蹦亂跳、生機勃勃的形象又出現在我的腦海。

真正開始記日記，是一九五八年的暑假。當年我被學校推薦參加河南省首屆航空夏令營，開封市代表隊有二十二名高初中同學組成，開封市有幾十所高初中學校，我們學校的學生有近千人，能夠參加這個夏令營是很榮耀的事。因此我買了一個大日記本，從離家那天開始記錄夏令營的活動內容和感受。

夏令營的活動豐富多采，我們聆聽了中央滑翔學校張校長講解中國的航空史，參觀了各種型號的滑翔機，坐在滑翔機內拍照留念。

還有一次去太行山遊覽，我隨身帶上了日記本，準備隨時記錄一路上有趣的事情。在太行山上我們還用小口徑步槍學習射擊，這是我第一次打靶，在老師的指導下我三槍命中一共打出了十多環的好成績。

一路上歡歌笑語好不開心，路上我還撿了一些好看的小石頭放在裝日記本的袋子裡，等回到營地才發現，日記本的表皮被小石頭磨得少皮沒毛。日記本裡還記載著在夏令營期間我寫給父親的家書底稿，信中交待父母要照顧好身體，不要太勞累，祝賀姊姊走向了工作崗位，還特別叮囑家人們一定要照看好剛剛出生五個月的小外甥……。

兩本墨綠色的日記本特別有紀念意義，那是姊夫一九五○年赴朝參戰、一九五三年停戰回國後得到的紀念本，扉頁上印著「送給最可愛的人」，他一直沒捨得用，一九五七年和姊姊結婚後，讓姊姊轉送給我了。當年我上初二，日記本裡記載著初中同學和實習老師的寄語，可惜時過幾十年後，大部分同學已失去聯繫。在一九五九年的日記中，有一篇詳細記載著當年夏季準備考高中時的趣事：我們幾個女同學相約到本市北郊城牆邊的一片小樹林裡複習功課，看到上空一架飛機在進行跳傘訓練，幾個小姑娘一時興起，一致同意近距離去觀看。

我們把書包掛在樹枝上，把鞋子一脫，光腳丫一蹦一跳地向降落傘落地的地方跑去。但由於正值酷暑，跑出小樹林後，雙腳被曬熱的沙土燙得鑽心，一開始我們像袋鼠一樣跳著，找一棵棵小樹的陰涼地落腳，繼續向前跑跳；後來小樹林愈來愈少了，雙腳落在曬熱的沙土上實在無法忍受，無奈我們只能遠遠地看著降落傘落地。

一九六○年的日記內容比較多，二月份年僅四十七歲的父親英年早逝，當年我剛十七歲；正在住校上高中，聽到這個噩耗猶如五雷轟頂，悲痛欲絕。父親辛勞一生，歷經磨難，是家裡的頂梁柱。他是最疼愛我的人，思念父親的悲痛心情久久不能釋懷，只能用日記來排解心中的苦悶和失去父親的悲痛心情。

同年六月，我被開封市體委選派到中央滑翔學校進行專業學習，和來自全國各地共二十多名學員（河南省僅三名）每天生活學習在一起的幸福時光，都記載在日記中。

最難忘的是有一次飛機轉場到開封，學校領導知道我是唯一的開封籍學員，專門告知這個消息，還特別批准我一周的假期，讓我乘一架「安二」小型飛機回開封探親。當飛機起飛時，我看到正在機場實習的同班同學都在向飛機招手。飛機上除了飛行員和一名機械師，只有我一名「乘客」，同學們戲稱說我是乘專機回開封探親的。（上）