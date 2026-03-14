我一直以為，先父周文彬的軍旅生涯，始於粵北山地，也終於陸上。

抗日戰爭八年，他在粵北一帶與日軍作戰，歷經大小戰鬥，始終是一名陸軍軍官。直到整理他遺留下來的日記，我才知道，在國共內戰後期，他曾短暫轉入海軍，於珠江口外的萬山群島，度過一段鮮為人知的歲月。

虎門位於中國南海之濱，東望香港 ，西臨澳門 ，是由海路進入珠江的咽喉要地。抗戰結束後，父親解下軍裝，受訓後轉入警界，在武漢度過了一年相對平靜的生活。他奉養祖母，與多年相戀的女子（家母）訂婚，並照應在武漢大學就讀的弟弟。對於歷經戰亂的人而言，那是一段難得的安穩時光。

然而，一九四九年的中國，局勢急轉直下。內戰全面展開，徐蚌戰役後，共軍 勢如破竹，南下之勢已不可逆。

祖母年邁體弱，無法遠行，只能留在武漢，卻仍力勸父親與叔父及早離去。叔父曾任青年軍，決定退學，再次應召，隨國民政府赴台。父親則因舊日長官李卓元將軍時任虎門要塞司令，知其熟悉珠江口及沿海島嶼水域，遂委任他掌「如瓊」號炮艦，負責維持珠江口一帶治安。自此，父親由陸軍轉入海軍，開始了一段完全不同的軍旅經歷。

到任兩個多月後，要塞司令易人，鄧偉棠將軍接任，並進一步倚重父親，商討擴充海上兵力之策。父親往返香港、澳門，聯絡工商界人士，經多方奔走，獲得香港南北行經營參茸業的陳作邦先生及其子陳紹洪的支持，購得船艇並加裝武器，編為炮艇，由父親指揮。

一九四九年十月中旬，廣州失守，虎門要塞奉命撤離，部隊駛入澳門水域，停泊於中山縣前山整補。十一月初，中山縣亦告失守，共軍向江面上的國軍船艇開炮，父親遂率船轉進萬山群島東澳港。

其後，父親與同僚研判局勢，認為共軍主力既下廣州，勢必轉向廣西、雲南、貴州、四川等地，短期內無力經營海域，遂決定堅守萬山群島，繼續執行任務。

翌日清晨，部隊分兵駐守老萬山、東澳等島嶼，維持海域治安，查緝走私，並於香港、澳門設立聯絡據點，籌措糧餉，以維持島上駐軍補給。隨著撤退部隊陸續抵達，連遠在擔桿山的小島亦駐滿官兵，父親一一加以安置，使各部糧食不致匱乏。軍費來源，一部分來自查緝走私船隻；另一部分，則為往來商船與作業漁船登記護航，以維持海上秩序。

一日正午，基地外海發現一艘約四百噸船隻懸掛求救信號。父親親自前往查問，得知該船由海南島開往台灣，途中缺水斷糧，機械亦告故障，父親即予接濟，並派輪機人員協助修理。臨行前，該船主管官留下部分美式新式武器，以充實萬山守備。

其間，亦截獲多艘日本走私船艇，船上多為太平洋戰爭後退伍的日本海軍官兵，部分甚至曾任高級軍官，他們自琉球群島運送戰後遺留的炮彈殻及軍需物資，晝伏夜航，進入澳門換取民生用品，獲利甚鉅。被截獲船隻改裝為炮艇，日本人則被集中管束，從事勞役。

台灣方面得知萬山群島仍有國軍駐守，遂派周宇寰將軍率艦隊及陸戰隊進駐，父親全力協助接應，並提供群島防務、港澳補給及海域狀況等資料。一時之間，萬山群島戰艦雲集。

然而，局勢終究未能持久。被俘日本官兵中有兩人逃至澳門，向駐日盟軍最高司令麥克阿瑟提出抗議，指戰爭既已結束，不應再行扣押。迫於國際壓力，一九五○年五月，周宇寰將軍率艦撤離萬山，報紙於標題「解放軍已攻克萬山群島」有誤，其實是國軍自動退回台灣，國共雙方並未於此發生正面戰事。

父親亦隨即解散部隊，官兵各自流落港澳謀生，這段海上守備的歷史，就此結束。那一年，父親三十一歲。

他十四歲從軍，歷時十七載，官至上校，其後赴香港創業，成家立業，七十歲時隨子女移民美國。萬山群島的風浪，終於平息。而這段短暫的海上歲月，也成為我了解父親和那個動盪年代鮮為人知的一頁。