來美國三十多年了，如今正式退休在家，閒來無事，回想起在那間超市打工的日子，心裡真是五味雜陳。那地方，在外人看來是個體面的連鎖大公司，福利好，有工會，可在我們那個小小的中餐部裡，卻是個藏龍臥虎、暗流湧動的「小江湖」。

一九九八年，託哥兒們健君的福，透過副總裁明叔給我面試機會，我過五關斬六將，總算進了這家甚少招工的超市中餐部當廚師。但此後，我是明叔這條線上的人，這打一進門，身上就貼了標籤。

上班的第一天，初次見面的阿文接待了我，他是我們中餐部的經理兼頭廚，中等身材，國字臉。見到他，我熱情地伸出了手：「文哥，您好，我叫阿林，是來報到的。」他沒接，只是傲氣地揚了揚戴著手套的手：「看檔案你比我大幾歲，叫阿文就行。」

進了廚房，一個看似五十多歲的人正冷臉切肉，阿文指著他對我說：「這是二廚李榮，廚房歸他管。」我上前和他握手，隨後問：「榮叔，我做點什麼？」榮叔突然吼道：「沒看見那箱菜嗎？還得等我求你切啊？」我愣在原地。後來才知道，榮叔跟明叔是死對頭，我是被打上標籤的人，榮叔因烏及屋，這「第一把火」燒到我頭上，一點兒都不冤。

先來介紹一下部門裡每人的情況：經理兼頭廚阿文，總覺得全天下他最能幹，其實他是個在前廳伺候人的出身，根本沒拿過炒鍋。二廚榮叔，幹了幾十年廚房，倚老賣老，並且心計重，最看不上阿文那種目中無人的樣兒。副經理張英，身高一米五，排場兩米八，整天拿著個空頭銜指手畫腳。同事阿強，倒與我相處融合，還有兩個做半工的老美，他們對我可好，一個是白人女人，教我英語和收款機技巧，常常惹我開心；另一個是日本後嗣美國人，常常釣魚送給我。而我呢，埋頭苦幹，努力想做個好員工。

有一天，阿文非拉著我去外面抽菸不可，我推辭說戒了，他一瞪眼：「戒什麼戒，走。」到了外面，他給我點上菸，神祕兮兮地問：「你跟明叔到底什麼關係？我告訴你，明叔曾革過榮叔的職，他倆是死對頭，榮叔正憋著壞想整你呢。不過別怕，只要你聽我的，等那老傢伙退了，二廚的位置就是你的。」我聽得心裡直打鼓，我來這是為了掙錢養家，不是來搞潛伏的。我面上陪著笑，心裡卻明白：阿文這是想拉我當眼線，可榮叔才是帶我幹活的人，這種「站隊」的題，怎麼選都是錯。

果然，沒幾天，明叔來例行巡查，悄悄把我拉到一邊問：「總部有人告狀，說你不服從管理、業務生疏，是真有回事嗎？」我當時一聽就呆了，滿肚子委屈說不出來。我每天像木頭人一樣任人擺布，做廚房又做賣餐，廚房櫃面兩頭跑，怎麼就成了「不服從管理」、「業務生疏」了？有顧客投訴過我嗎？不用問，肯定是阿文見我沒向他表忠心，反手就捅了我一刀。那天，我目送明叔離去，心裡委屈得真想大哭一場。

那段日子，廚房裡的空氣都是黏稠的，壓抑得讓人喘不過氣。榮叔開始到處散布流言，說我是阿文的親戚；阿文呢，處處挑榮叔的刺，說他醃肉沒準頭。我夾在中間，多幹活少說話，即便榮叔當眾罵我：「你是廚房的人還是櫃面的人，乾脆不做廚房，到櫃面做算了。」我也忍了。直到公司推行電腦化辦公，這種僵局才有了轉機。

那天，阿文拿著個全英文的電子訂貨機，故意在不懂英文的榮叔面前顯擺：「以後你自己訂，全英文的，死記硬背吧。」說完，他兩手一攤休假去了。榮叔這下慌了，他再有心計，也對付不了這洋玩意兒。

看著他盯著屏幕發愁的背影，我心裡那點委屈突然散了——大家都是在異鄉討生活，何必呢？我跑到隔壁麵包部，請經理Katie手把手教我，學會後，我回到廚房，沒等榮叔開口，主動說：「榮叔，我會弄這機器了，要不我幫你訂？」榮叔愣了半晌，沒說話，但我看他緊繃的肩膀鬆了下來。

在那個崗位熬了三年，我總算從一個「職場菜鳥」磨練成了能應對各種勢力的「老油條」。那年，超市來了一個高頭大馬的白人女總裁，大家都怕她，唯獨我不卑不亢，英語雖不大靈光，但幹活踏實，她一眼看中了我。她臨調走前，專門把我叫進辦公室：「阿林，你要不要跟我去新超市？那邊缺個二廚，你來當。」

那天，我提著點心去告別，阿文跟我握了手，笑得挺客氣，祝我好運。榮叔在低頭刨肉，機器聲嗡嗡作響，我走過去，恭恭敬敬叫了一聲「榮叔」，他停下機器，表情怪怪地看著我，神色裡似有羞愧和說不清的失落，終究沒說話，但我明白，這三年的恩怨，在那一刻都隨風去了。

走出超市大門，迎來了陣陣清風，心情特別舒暢。這打工的江湖啊，人跟人鬥，實在令我見識不少。我不怨恨任何人，在這複雜的世道裡，能守住自己的本分，站穩自己的腳跟，就算是贏了。