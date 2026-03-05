那走遠了的五山(下)

我的頻道

深秋紅葉
就這樣，走著走著，五山還是那個五山，而我已在它陪伴下走進了青春。青春是多彩的，也是多層面的。

我開始鍾情於新華書店，那裡總是人頭洶湧，大多都是附近學校的師生，但在人海裡我還是會擠到我所喜愛的那類書架前，尋找入我眼的書籍。在那個多情善感的青春裡，我買過瓊瑤的小說，也買過席慕容的散文詩集，那本席慕容的「溫馨的愛」在出國時被我塞進了行李箱，如今成了五山留給我為數不多的紀念品。

我也開始頻頻光顧那個私人沖曬照片的小攤位，雖然那時候沖曬彩照的價格不菲，但不嗜奢侈品的我，卻毫不吝嗇地把錢花在照片上，只為能把稍縱即逝的青春芳華挽留，或者也屬我這個懷舊之人的性格使然吧。

當歲月走到「生活不止風花雪月，還有柴米油鹽」的日子，我開始成了肉菜市場的顧客，並學會在農貿市場一檔接一檔的攤位尋到選購新鮮瓜果肉類的樂趣。

幾十年的更迭變遷，如今五山已成為一條車水馬龍的時尚大街，外來的麥當勞、肯德基已進駐街道，大大小小的商場、超市、餐廳遍布整個小鎮，地鐵三號線的五山B、C站分別取代了當年的「五山百貨商店」和「新華書店」，而那條我走了四年的上學之路也不復存在。路邊的池塘沒有了，茶山邊的黃泥坡路也沒有了，取而代之的是一幢幢拔地而起的公寓，置身其中，令我茫然不知所措地迷失在尋找母校的路上。

五山，這個陪著我從童年走到青春的小街鎮，一直以為，它並沒有在我的生命裡產生過什麼衝擊，也沒激起過什麼波瀾，說到底，它不過就是一個在那段歲月裡為我解決生活所需的地方。然而，當我別後從異國歸來，尤其是近些年再次走進五山，看到它邁著我追都追不上的步履走遠，看著它變成讓我不再認識的模樣，我心中才泛起陣陣的茫然和失落。

原來，這個在我記憶盒子裡的五山碎片，雖然並不起眼，但它昔日的影子連同曾經的故事，已不聲不響地深藏記憶的某個角落，偶爾觸及，雖沒波瀾，但也會漣漪輕泛。

走在時尚的街頭，我們懷念五山昔日古樸的模樣，只因它藏著最深的回憶、寫著最簡單的快樂；站在陌生的路口，我們目送被歲月河流帶走的曾經所有，比如，那部回不來的二十二路巴士，這個漸行漸遠的「五山」街鎮……。（下）

地鐵 麥當勞 瓊瑤

