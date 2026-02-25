我的頻道

德祥堂瓷器

吳憲鴻

從清朝道光年間起，我的天祖樹仁公做茶葉生意開始發家。咸同戰亂之後，他像許多老徽州的商人一樣，除了在村外修築一條五里長的石板路外，就開始在老家購置房產，購買田地。從房產的規模，也可以看出他當時的經濟實力，先是在本村購買了人家一堂才建造不久的大房子，命名為「立本堂」。

因為有四個兒子，他又買下了邊上的一片地，包括舊房子、地基、坦場等，新建三幢新的大房子，分別給四個兒子。緊連「立本堂」的為「德祥堂」，上下對堂，還有外進，共十二個房間，是分給老二家的。老二永楷公，是我的高祖，他繼承部分家業，在外經營店鋪。

永楷公為「德祥堂」在景德鎮專門燒製了一套祭祀和日用的瓷器。因歷經一百六十多年的風風雨雨，而我家幾代小孩眾多，留傳極少，所幸我叔叔保存一些，二十年前拍下照片（見圖），使我能夠常常欣賞。圖中可見，盤子有大小四種，我小時候看見過碗也有大中小三種的，還有茶碗、酒盅等，可惜目前已不復存在。

這些瓷器制式規整，色彩豔麗，一個最大的特點，都是一樣的花紋，中間為壽桃，四周有牡丹花、蓮花、菊花和梅花，寓意美好，壽桃為長命百歲、牡丹為富貴滿堂、蓮花為清新高潔，菊花為吉祥快樂，寒梅為堅韌頑強。

我想，我的祖宗們，對於家族文化是多麼重視，這套瓷器，就對子孫後代包含著深深的期盼和祝福。可是，年代還不算太久遠，這套瓷器已經少見，真是愧對祖宗。

