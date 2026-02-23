我的頻道

李慕雲

我家兄弟姊妹眾多，大部分住在紐約州。十二弟一向在波多黎各開餐館，近日返紐約探親，我因有特別的事，未能參加全體的聚餐，所以十二弟和弟婦就找一天上門來看我這個老哥哥。在彼此問過近況後，我突然想起書桌上的紙鎮石（見圖），因為它是從波多黎各來的。

我去書房把紙鎮取出來給他們看，那只是一塊普通的長形小石頭，並無特別之處。我問他們可否知道是什麼東西？這一問增加了一些神祕感。他們都搖頭，最後弟婦開玩笑說：「難道是從月球上採來的岩石？」引得大家都笑起來。

我告訴他們，這是從波多黎各地上拾來的石頭，用來做紙鎮的。二十六年前，我夫婦度假時，去波多黎各探望他們，住在他們的舊餐館樓上。臨走的那天早上，我在餐館附近散步，正在看著當地房屋外牆刷的顏色，有粉紅色的，還有淺藍和淺黃色的，都是各種不同的鮮艷顏色，跟紐約的風格完全不同。誰料一不小心，踏到半邊石塊，失去平衡，害得我幾乎跌倒。

我把那塊小石塊拾起來，看見它形狀整齊，四面平正，長約三、四寸，可以放在書桌上當紙鎮用，就把它帶回紐約來。經過那麼多年的手指接觸，石頭表面已變得平滑，還略帶光澤呢。

弟弟和弟婦都驚嘆，一轉眼已過了四分之一個世紀，我對他們重述了當年那次度假的回憶，謝謝他們熱情的招待，請餐館的雇員送我們去參觀雨林，又帶我們去賭場碰運氣，拉角子老虎機，還把車子借給我，讓我在那兒開過汽車呢。而我印象最深的是，有一餐，弟弟買了鮮魚回來，每人吃一條全魚，那是一生只此一回的經歷。

他們臨走時，又是弟婦說了一句笑話，問我是否需要幫忙，把那塊紙鎮石頭帶回原地？我說石頭放在書桌上二十六年，朝夕看見，已變成我的無價寶了，這個書桌上的夥伴，陪著我寫過不少文章，偶遇妙句，竟會讀出聲來，隨手拿起紙鎮輕敲桌面附和，自得其樂了。最後弟弟說：「原來哥哥是個雅人。」大家才笑著話別。

他們走後，我突然想到，告訴妻子說，幾個兄弟中，以十二弟的形態最像父親，愈老愈似，尤其是他的那雙大眼睛，教我這個家中長子又一次想起去世的父親來了。

從此，我書桌上的那塊小石頭——旅行拾到的紀念物，就有個切合身分的名稱，我叫它做波多黎各紙鎮。

紐約日落公園警員涉襲擊與公職不當 遭布碌崙地檢起訴

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

超級盃表演效應 壞痞兔單日串流播放近1億次 飆升175%

紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

打不散的鴛鴦（上）

過年吃年糕

打不散的鴛鴦（下）

父親的小小失敗史（上）

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

二十五年世副緣

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

