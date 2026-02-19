中國人過年，家家戶戶都要貼春聯，春聯寄託了人們對生活的美好祝願與期盼，寫春聯是極其隆重的事。父親是老高中生，寫得一手好毛筆字，詩詞功底又不錯，村裡的春聯大都請他寫。到了大年二十八、九，一副副大紅春聯，從我家大堂一直鋪到坪裡，在和煦冬陽的映照下，此起彼伏的爆竹聲，泛起的紅暈使人感到格外溫暖。

和一般人寫春聯不同，父親很少拿著春聯書照抄，而是根據不同情況現場創作。如給年輕人寫「新景新年新氣象，好山好水好人家」；給老年人寫「五福壽為大，百行孝在先」；給讀書人寫「喜看少年多壯志，笑描祖國好山河」；給生意人寫「顧客好，老闆好，您好您好；迎新年，賀新年，拜年拜年」等。不僅充滿新春喜氣，而且貼切應景。

父親寫春聯留有不少佳話。村裡有戶家人去年蓋了新房，今年兒子娶了媳婦生了孫子，過得順風順水，年前請求父親，一定要為他家寫副好春聯。父親稍作沉吟，提筆寫道：「去年喜，今年喜，連年有喜；少也歡，老也歡，合屋同歡」，看到如此巧妙喜慶的春聯，他樂得合不攏嘴，那副春聯很快在村裡流傳開來。

不但村裡人請父親寫春聯，一些親戚朋友也請父親寫。有一年臘月底，父親到鄰村做客，主人知道父親毛筆字寫得好，便請求幫他家寫兩副春聯。隔壁冬狗哥家境不好，自己又有點懶，三十多歲還沒娶上老婆，村裡老先生給他寫的春聯年年都一樣：「人勤三春早，地肥五谷豐」，告誡他要勤快些，否則老婆都娶不上。冬狗哥心裡很不熨帖，但除了老先生，他們村沒有其他人會寫。

聽說父親在幫寫春聯，冬狗連忙捧著紅紙過來了，央求父親幫忙，還氣呼呼地把老先生給他寫春聯的事說了。父親聽了哈哈大笑，當場揮筆寫道：「靈蛇獻瑞迎新歲，駿馬奮蹄展壯圖」，橫批「時伴春來」。那年和今年一樣，也是馬年，頭一年是蛇年，父親巧妙地用「靈蛇獻瑞」、「駿馬奮蹄」表達對新年的祝福與祈願，既有新意，又很應景。

父親還特意告訴冬狗哥，「時伴春來」一語雙關，既指他的好運會伴著新年一同到來，也指他將在新的一年找到理想伴侶，冬狗哥聽了非常高興，那個年過得特開心。這副春聯不僅通俗易懂，而且十分吉利，令人鼓舞，冬狗哥沒什麼文化，確實適合他。說來也巧，第二年冬狗哥真的娶上了老婆。

當然，父親寫得最好的還是自家的春聯。父親雖然讀了不少書，但一直在家種田，他為人正直，不善經營，加之家裡負擔重，過得比較艱難，那時的春聯常有感慨不平之氣，如「不管做了啥子事，也要過個開心年」、「衣也舊，鞋也舊，帽也舊，一般辭舊歲；天已新，景已新，時已新，權且過新年」等。這類春聯，看起來平淡，細品卻有深味。

父親給自家寫的春聯，我大都忘記了，但有一副卻記得特別深。有一年，我家好不容易做了新房，剛好臨近過年，父親嵌入自己名字作了一副春聯：「存乎積乎，全憑這十指厚繭七竅心血；美否妙否，還不是千磚萬瓦一人所窩」，這副春聯不但高度概括了做屋的艱辛，也表達了對生活的感慨。父親的名字分別是名詞和形容詞，本來對不上，但父親借助虛詞，對得很妙，真是一副佳對。

近些年來，大多人家的春聯都是買的，父親卻一直堅持自己寫春聯。父親這樣說：「那些印刷出來的春聯雖然好看，但詞句空洞單調，哪有自己寫的好。」隨著生活日漸變好，父親寫的春聯也變得陽光明朗。「春正濃，一江水碧添新暖；東風勁，夾岸花開送異香」，這是去年寫的，喜悅的心情前所未有。

今年的春聯寫得更妙：「爆竹變了樣，地上不響天上響；農民神通廣，園中精光盤不光」，父親特意解釋：原來過年在地上放爆竹，現在的煙花竄到天上去炸響；如今很多人家不種菜了，靠買菜吃，雖然菜園光光的，但吃得更好。這副春聯樸實無華，卻充滿了對美好生活的讚美熱愛。

如今大家日子愈過愈紅火，父親用他的春聯祝福新年，期望生活更加幸福。父親為現在的美好生活而高興，我則為父親的美好心情而高興。