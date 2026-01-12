我的頻道

王曉革
我有一個一九六六年的紅衛兵袖章（見圖），為什麼要強調是一九六六年呢？因為這一年文化大革命剛剛興起，紅衛兵運動應運而生。當時，少不更事的我，也在時代洪流的裹挾下，滿腔熱情地投身這場紅色風暴，從時間上說，算是早的。

要是論起派系，據說我們先是歸屬首都紅衛兵第二司令部，是「四四派」；可是後來又歸屬「三司」了，即蒯大富他們的那個首都紅衛兵第三司令部，也不知是不是又成了「四三派」？

復課鬧革命以後，在老師的讚美聲和同學的目光中，自己作為班裡唯一的紅衛兵，著實風光一時。之後升入中學，隨著上山下鄉運動的開展，原組織內的高年級紅衛兵相繼離去，我也漸漸淡出江湖了。

然而，頗有戲劇性的是，幾年之後，我又重新加入了紅衛兵。填寫履歷表時，不知出於什麼心理，我還特意加上這麼一句：一九六六年某月在某校加入紅衛兵，一九六九年（或者一九七○年）某月在某校再次加入紅衛兵。

不過，說句實話，這時加入紅衛兵有點大撥轟的意思，只要表現不算太差，遲早都能加入；而且也沒有那麼多司令部了，全市紅衛兵統統歸屬首都紅代會一家，這也算是革命大聯合的結果吧。此時的紅衛兵不僅已經完全取代過去的共青團，而且規模遠超於它。

不知怎地，說起這些，竟有南柯一夢之感。

