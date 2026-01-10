吳平和鍾壽仁的合作畫

我曾被說是這裡最愛回台的人，但自從疫情 後就沒回過台灣了。可是在台時的往事不自覺地總會浮上心頭，尤其是和那些書畫家的往來，因為我牆上掛了他們的作品，每日都要端詳欣賞，就像我經常要讀點詩詞一樣，是我不可少的精神滋養，而睹物思人就在所難免了。

有一幅作品是一九九五年時吳平和鍾壽仁所合作（見圖），吳平曾任故宮 博物院書畫處處長，猶記得他快退休 時，有次他來訪恩師傅狷夫時，曾問到退休後生活當如何安排，傅師說：「鑽研書畫的人是無所謂退休的，但雖不必上班了，每天生活仍需保持規律，衣著整潔，切不可就此懶散隨便、作名士派。」傅師本人就是如此，而後來吳平果然也遵循傅師所言。

我和吳平雖在傅師處見過數次面，但真正熟稔是在一九八三年我到東海大學客座和六六畫會相交之後。鍾壽仁雖曾久仰他是台灣有竹王之稱的畫竹名家，但無緣謀面，也是直到和六六畫會交往，才得相識，他待人坦誠熱情，遂一見如故。

六六畫會是由馬晉封、鄧雪峰、吳平、李大木、鍾壽仁、周澄六君子組成，都是在各自領域專精有成的畫家，馬晉封是傅師早年的學生，我尊他為大師兄。六六畫會時相聚會，畫酒相酬是常事，而我們這種喜好書畫的朋友也時常受邀作陪，我如適時趕上，自是樂不可支，這也是我喜歡回台灣的主要原因之一。

那天中午又是酒足飯飽，餘興未盡者就移樽到鍾壽仁的畫室「環碧軒」，繼續談文論藝，吳平即席揮毫，並請鍾壽仁補竹，作這張畫示範。兩人並解說用筆、章法、物件搭配等道理，我恍如又回到早年學畫辰光。

一般聚會時所作的字畫，會後常會分贈給我們這些非專業、喜好書畫的參與者攜回，大家雖都想帶回一張自己喜歡的字或畫，但也都有謙讓之風。這幅畫雖然可見大家都眼露喜歡之情，當然我也在內，但都不好意思開口。

這時初中就一起學畫的老同學范葵，他曾是台視早期的午、晚新聞主播和兼跑藝文的記者，和藝文界人士都很有交情，就為我開了口，他說：「久彌是遠從海外回來，參與這種聚會的機會不如我們常住本地的人多，所以這次的畫就讓他優先。」這話說得合情合理，我不僅感激他維護老同學的心意，也佩服他臨機分析處理事情的能力。

吳平很客氣地就以我的名字落了款：「歷堅吾兄雅教乙亥夏堪白吳平寫花石並屬鍾壽仁兄補竹」，但署吾兄，我是心中很不安的，因為他比我年長二十歲，鍾壽仁也比我年長十一歲，可這是書畫界的一貫作法，如稱弟就有把我列為學生的意味，我雖不習慣，也只好勉強接受。

很不幸六六畫會成員相繼謝世，吳平最後於二○一九年疫情期間，以百齡高壽辭世，就連我的老同學范葵也於二○二○年離去。現在看他們的作品，回想當年相聚的歡樂時光，不勝「人世幾回傷往事」的惆悵感傷，但也只能往好處想，慶幸有他們的手澤相伴聊慰寂寥。