傲雪紅梅自芬芳(下)

父親的命運更多舛。商業鼎盛的峰口鎮，最繁華的大巷子街上屹立著一座大宅院，前庭為兩百平米的門面，後面是三進的庭院。父親誕生在這個世代富裕的商賈人家，可惜他生不逢時，家道中落。父親是遺腹子，從未見過我的爺爺，奶奶在他三歲時也撒手人寰，父親與比他大二十多歲的親哥和嫂子相依為命。

父親的親哥即我的大伯脾氣暴躁，性情魯莽，他煩躁孩童的頑皮，並視我父親為最大的累贅。在父親五歲那年，恰逢大伯在漢口碼頭當搬運工，就把父親決絕地遺棄在漢口的孤兒院。

過了幾個月，大伯獨自乘船返峰口鎮，街坊鄰居便疑問，為何這麼久沒見么兒的蹤影（街坊四鄰都喊我父親為么兒），那些熱心的婆嬸打聽到，是大伯將么兒狠心送進孤兒院，輿論嘩然，紛紛指責大伯不仁不義。

大伯良心不安，又把我父親接回家，饑一頓飽一頓。對面店鋪的老闆娘心腸軟，實在看不過去，經常叫骨瘦如柴的么兒過去盛碗熱氣騰騰的飯菜，或將幾件舊衣服贈予他。

父親記憶最慘痛的肉體摧殘，是在八歲那年，他穿著新木屐於下雨天去上學，將木屐脫在教室外，下午放學時，他驚訝發現木屐不見了，找遍了犄角旮旯，還是不見蹤影。同學說，應該被偷走了。挨到天黑，他踩著濕淋淋的布鞋溜回家，正巧被大伯發現，厲聲質問新木屐呢？父親低頭嘟囔：「丟了。」一扇響亮的巴掌呼過來，父親的臉上火辣辣疼，他哇地痛哭。

大伯並不解氣，一腳將父親踹倒在地，從牆上扯下麻繩，單手把父親拎到條凳上按住，結實地捆綁在一起，接著從門後撿起一條竹鞭，猛抽父親的身體，一鞭下去，瞬間湧起一條長長如鮮紅蚯蚓般的傷痕。一番毒打下，父親嗷嗷號叫，拚命掙扎，引來鄰居大嬸慌忙過來奪下竹鞭，憐憫道：「你今天就算打死么兒，木屐能回來嗎？」並將父親扶到她家去療傷。

父親的童年，在暗無天日的謾罵、毆打中度過，但更大的不幸接踵而至。上世紀五○年代，中國實行割資本主義尾巴，沒收私有財產。

當地政府要求咱家的大宅院充公，這引起大伯不滿和憤懣，發了幾句牢騷話，被告密、誣陷為地富反革命分子，公安抓他關進監獄改造；若不是伯母懷孕在身，否則也會一併關押。

半年後，一名出獄的同鄉從大沙湖勞改農場帶回一件破爛的衣裳，對伯母說這是遺物，身強體壯的大伯在牢裡遇難，伯母痛不欲生，昏厥倒地。政府官員又帶眾人上門，強制要求伯母和我父親搬離，剛烈的伯母帶著懷孕已十月的胎兒，在家裡懸梁自盡。父親當時才九歲，親眼目睹家破人亡的人間慘劇。

當地官員把父親攆到一間僅有六平米的潮濕陰暗雜物間，他世代居住的大宅院，朗朗乾坤下被侵吞，漸變為當地房管所的公房，改成峰口鎮最大的國營飯店，記得我小時候還經常去那裡買油條、鍋盔作早餐。父親沒了生活來源，只能在街上流浪，撿垃圾堆裡餿腐變質的殘羹冷炙充饑，靠善良鄉親的施捨幫襯，苟且偷生。他體弱多病，瘦骨嶙峋，又多災多難，能活下來真是上帝祐庇的奇蹟。

父親十五歲時，熱心人告訴他供銷社在招工，進去上班就不會挨餓受凍了。於是父親成了供銷社的通訊員，打雜跑腿，兢兢業業幹了幾年。「四清」運動不斷興起新花樣，寒冬臘月他被下放農村去，赤腳在遍布尖刺菱角的淤泥中肩挑鍬挖，築防洪堤壩，接受貧下中農的再教育。

媒婆拿著母親清秀的單人照，給父親介紹對象，相片中的母親眼神桀驁不馴，英姿颯爽。那年母親程樂玉十八歲，和二十三歲的父親劉克武，於花樣年華在照相館拍下訂婚照（見圖），保存在新堤鎮的大姨媽家裡。這對苦命人，一個棄嬰，一個孤兒，終成眷屬。

一晃六十年彈指揮去，父母都已年邁，雖然他們經歷了非常人的磨難，即使磕磕絆絆，經常拌嘴，但兩人始終不離不棄，相濡以沫，應對人世間的各種波折。

母親常勸慰我們，不要著急，慢慢來，她的樸素哲思，及以德報怨的理念，是我洞燭生活的希望之光。為人子女最大的福報，就是父母健在，陪伴同行。苦難的冰霜，並沒有壓垮他們的脊梁，紅梅傲雪挺立，芬芳艷壓蕭瑟寒冬。（下）